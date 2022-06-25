https://ria.ru/20220625/vrachi-1798041231.html

Омские врачи, уехавшие в Донбасс, рассказали о работе в Луганске

Омские врачи, уехавшие в Донбасс, рассказали о работе в Луганске - РИА Новости, 25.06.2022

Омские врачи, уехавшие в Донбасс, рассказали о работе в Луганске

Омские хирурги и травматологи, отправившиеся на Донбасс оперировать пострадавших во время спецоперации на Украине, впервые вышли на связь после отъезда,... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T08:11

2022-06-25T08:11

2022-06-25T08:11

специальная военная операция на украине

луганск

единая россия

здоровье - общество

россия

омск

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ОМСК, 25 июн - РИА Новости. Омские хирурги и травматологи, отправившиеся на Донбасс оперировать пострадавших во время спецоперации на Украине, впервые вышли на связь после отъезда, рассказали корреспонденту РИА Новости в пресс-службе областного отделения "Единой России".Бригада омских хирургов и травматологов, в ночь на 22 июня, под руководством секретаря регионального отделения "Единой России", главного врача "Клинического медико-хирургического центра минздрава Омской области" Вадима Бережного отправилась в Луганск. Вместе с ним оперировать пострадавших в Луганске решили омские врачи Андрей Лифанов, Сергей Лысенко, Илья Зятьков, Дмитрий Маркелов. Все они высококлассные практикующие хирурги, опытные руководители в сфере организации медицинской помощи."Здесь и ночные ампутации после минно-взрывных ранений, и сложные пулевые ранения, и кусочки паспорта, которые достали из пулевой раны на бедре. Среди пациентов много и мирных жителей. Особенно тяжело смотреть на искалеченных украинскими минами детей. Местные врачи и медсестры ведут себя просто героически. На обстрелы внимания уже не обращают. Дежурят многие через сутки, потому что нехватка", - рассказал Вадим Бережной на своей личной странице "ВКонтакте".Главный врач Омского клинического онкологического диспансера Дмитрий Маркелов включился вместе с коллегами в работу сразу же после прибытия в Луганск. Об этом он также рассказал на своей странице "ВКонтакте"."Много раненых. Что самое печальное – есть и мирные жители. Это действительно страшно и больно. Я восхищен собранностью, мужеством местных специалистов. Никакой растерянности, каждодневно наблюдаю настоящий героизм. Хрупкие девочки и брутальные мужики – в операционной все плечом к плечу", - отметил Дмитрий Маркелов.Он рассказал, что пока не удалось посмотреть в каком состоянии город, насколько он пострадал."Луганск живет. Но наше свободное время уходит на короткий сон. Поэтому только вид из окна и глоток свежего воздуха у входа", - поделился Дмитрий Маркелов.Наиболее сложных пациентов омские врачи планируют забрать с собой в Омск, чтобы оказать им высокотехнологичную помощь на базе действующего в регионе специализированного "Клинического медико-хирургического центра минздрава Омской области".

https://ria.ru/20220619/voenvrachi-1796545909.html

https://ria.ru/20220421/pomosch-1784771359.html

луганск

россия

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганск, единая россия, здоровье - общество, россия, омск