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Ростовский губернатор рассказал, планируют ли беженцы вернуться в Донбасс - РИА Новости, 25.06.2022
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Ростовский губернатор рассказал, планируют ли беженцы вернуться в Донбасс
Ростовский губернатор рассказал, планируют ли беженцы вернуться в Донбасс - РИА Новости, 25.06.2022
Ростовский губернатор рассказал, планируют ли беженцы вернуться в Донбасс
Большинство беженцев из Донбасса, которые выехали в Ростовскую область после обострения конфликта в середине февраля, хотят вернуться домой, когда ситуация... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T07:15
2022-06-25T07:36
ростовская область
донбасс
россия
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Большинство беженцев из Донбасса, которые выехали в Ростовскую область после обострения конфликта в середине февраля, хотят вернуться домой, когда ситуация улучшится, сообщил РИА Новости губернатор региона Василий Голубев.В настоящее время в Ростовской области функционируют 47 пунктов временного размещения, в которых находятся более 4 тысяч человек, в том числе свыше 2 тысяч детей. Они обеспечены трехразовым питанием, предметами первой необходимости, получают медицинскую и психологическую помощь.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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ростовская область, донбасс, россия, общество
07:15 25.06.2022 (обновлено: 07:36 25.06.2022)
 
Ростовский губернатор рассказал, планируют ли беженцы вернуться в Донбасс

Губернатор Ростовской области Голубев: большинство беженцев планируют вернуться в Донбасс

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкБеженцы
Беженцы - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Большинство беженцев из Донбасса, которые выехали в Ростовскую область после обострения конфликта в середине февраля, хотят вернуться домой, когда ситуация улучшится, сообщил РИА Новости губернатор региона Василий Голубев.
"Основная часть беженцев планирует вернуться назад после стабилизации обстановки. Вместе с тем, часть из них хотят остаться в Ростовской области", - сказал он.
В настоящее время в Ростовской области функционируют 47 пунктов временного размещения, в которых находятся более 4 тысяч человек, в том числе свыше 2 тысяч детей. Они обеспечены трехразовым питанием, предметами первой необходимости, получают медицинскую и психологическую помощь.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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