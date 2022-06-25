https://ria.ru/20220625/volodin-1798047621.html
Володин посоветовал украинцам не выбрасывать учебники по русскому языку
Володин посоветовал украинцам не выбрасывать учебники по русскому языку - РИА Новости, 25.06.2022
Володин посоветовал украинцам не выбрасывать учебники по русскому языку
Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал жителям Украины не спешить выбрасывать учебники по русскому языку, чтобы потом не пришлось их искать. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T09:26
2022-06-25T09:26
2022-06-25T11:45
украина
одесская область
николаев (украина)
в мире
вячеслав володин
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал жителям Украины не спешить выбрасывать учебники по русскому языку, чтобы потом не пришлось их искать.Ранее сообщалось, что с 1 августа в Одесской области больше не будут преподавать русский язык и литературу, учебники уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех российских писателей. Кроме того, исполком Николаевского горсовета сообщал, что использование русского языка будет запрещено в школах Николаева с 1 сентября этого года."Одна из задач специальной военной операции — восстановление прав и свобод граждан, которые хотят говорить на родном языке, изучать его. Правильно привлечь к ответственности украинских чиновников за нарушение прав людей. А жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать", - заявил Володин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220624/kharkov-1797881749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, одесская область, николаев (украина), в мире, вячеслав володин
09:26 25.06.2022 (обновлено: 11:45 25.06.2022)
Володин посоветовал украинцам не выбрасывать учебники по русскому языку
Спикер Госдумы Володин посоветовал украинцам сохранить учебники по русскому до 1 сентября