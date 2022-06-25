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В боях с украинскими войсками за сутки погиб один военный ДНР
В боях с украинскими войсками за сутки погиб один военный ДНР - РИА Новости, 25.06.2022
В боях с украинскими войсками за сутки погиб один военный ДНР
Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки в боях с украинскими войсками погиб один военный и трое получили ранения. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T20:05
2022-06-25T20:05
2022-06-25T20:05
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донбасс
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки в боях с украинскими войсками погиб один военный и трое получили ранения."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погиб один защитник Донецкой Народной Республики и три получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
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донецкая народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины
В боях с украинскими войсками за сутки погиб один военный ДНР
В ДНР сообщили о гибели за сутки одного военного республики в боях с украинскими войсками