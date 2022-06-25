https://ria.ru/20220625/voennyy-1798132962.html

В боях с украинскими войсками за сутки погиб один военный ДНР

В боях с украинскими войсками за сутки погиб один военный ДНР - РИА Новости, 25.06.2022

В боях с украинскими войсками за сутки погиб один военный ДНР

Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки в боях с украинскими войсками погиб один военный и трое получили ранения. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T20:05

2022-06-25T20:05

2022-06-25T20:05

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донбасс

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что за сутки в боях с украинскими войсками погиб один военный и трое получили ранения."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погиб один защитник Донецкой Народной Республики и три получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.

https://ria.ru/20220624/invalidy-1797858299.html

донецкая народная республика

донбасс

украина

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донецкая народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины