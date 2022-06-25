https://ria.ru/20220625/vaktsinatsiya-1798049375.html

В Москве на площадках для выгула собак откроются пункты вакцинации животных

В Москве на площадках для выгула собак откроются пункты вакцинации животных - РИА Новости, 25.06.2022

В Москве на площадках для выгула собак откроются пункты вакцинации животных

Более 80 пунктов вакцинации от бешенства будут работать в Москве на площадках для выгула собак, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T09:37

2022-06-25T09:37

2022-06-25T09:37

общество

москва

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 80 пунктов вакцинации от бешенства будут работать в Москве на площадках для выгула собак, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы."В Москве открываются временные прививочные пункты рядом с площадками для выгула собак. Этим летом в столице их будет более 80 ... Найти ближайший пункт вакцинации и ознакомиться с часами его работы можно на сайте mos.ru", - говорится в сообщении.Отмечается, что вакцинация обязательна для кошек, собак, енотов и хорьков."Ветеринарные врачи рекомендуют за 10–14 дней до вакцинации провести профилактику против гельминтов. Прививать можно только здоровых питомцев. Если ваш любимец болеет или недавно переболел, лучше отложить процедуру. При этом перед вакцинацией специалист обязательно проведет общий осмотр, чтобы убедиться, что домашнее животное здорово", - добавляются в сообщении слова пресс-службы Комитета ветеринарии.

https://ria.ru/20220620/podmoskove-1796706150.html

https://ria.ru/20220501/sobaka-1786409632.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва