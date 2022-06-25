Рейтинг@Mail.ru
В Москве на площадках для выгула собак откроются пункты вакцинации животных - РИА Новости, 25.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220625/vaktsinatsiya-1798049375.html
В Москве на площадках для выгула собак откроются пункты вакцинации животных
В Москве на площадках для выгула собак откроются пункты вакцинации животных - РИА Новости, 25.06.2022
В Москве на площадках для выгула собак откроются пункты вакцинации животных
Более 80 пунктов вакцинации от бешенства будут работать в Москве на площадках для выгула собак, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T09:37
2022-06-25T09:37
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754018613_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_6b4aaef5bc083549a7c8aebb18756efe.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 80 пунктов вакцинации от бешенства будут работать в Москве на площадках для выгула собак, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы."В Москве открываются временные прививочные пункты рядом с площадками для выгула собак. Этим летом в столице их будет более 80 ... Найти ближайший пункт вакцинации и ознакомиться с часами его работы можно на сайте mos.ru", - говорится в сообщении.Отмечается, что вакцинация обязательна для кошек, собак, енотов и хорьков."Ветеринарные врачи рекомендуют за 10–14 дней до вакцинации провести профилактику против гельминтов. Прививать можно только здоровых питомцев. Если ваш любимец болеет или недавно переболел, лучше отложить процедуру. При этом перед вакцинацией специалист обязательно проведет общий осмотр, чтобы убедиться, что домашнее животное здорово", - добавляются в сообщении слова пресс-службы Комитета ветеринарии.
https://ria.ru/20220620/podmoskove-1796706150.html
https://ria.ru/20220501/sobaka-1786409632.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754018613_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_e5e5887ee7f2e26eac8f8aa06f189ab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
09:37 25.06.2022
 
В Москве на площадках для выгула собак откроются пункты вакцинации животных

В Москве на площадках для выгула собак откроется более 80 пунктов вакцинации от бешенства

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкХозяйка с собакой
Хозяйка с собакой - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Хозяйка с собакой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 80 пунктов вакцинации от бешенства будут работать в Москве на площадках для выгула собак, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.
Москве открываются временные прививочные пункты рядом с площадками для выгула собак. Этим летом в столице их будет более 80 ... Найти ближайший пункт вакцинации и ознакомиться с часами его работы можно на сайте mos.ru", - говорится в сообщении.
Девушка с кошкой британской породы - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 12:22Новости Подмосковья
Обязательную регистрацию домашних животных могут ввести в Подмосковье
Отмечается, что вакцинация обязательна для кошек, собак, енотов и хорьков.
"Ветеринарные врачи рекомендуют за 10–14 дней до вакцинации провести профилактику против гельминтов. Прививать можно только здоровых питомцев. Если ваш любимец болеет или недавно переболел, лучше отложить процедуру. При этом перед вакцинацией специалист обязательно проведет общий осмотр, чтобы убедиться, что домашнее животное здорово", - добавляются в сообщении слова пресс-службы Комитета ветеринарии.
Собака - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 03:06
Кинолог рассказал об опасностях, подстерегающих собак на даче
 
ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала