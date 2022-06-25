https://ria.ru/20220625/uzbekistan-1798041814.html

В Узбекистане могут запретить смертную казнь

В Узбекистане могут запретить смертную казнь - РИА Новости, 25.06.2022

В Узбекистане могут запретить смертную казнь

Пункт о запрете смертной казни внесен в проект закона "О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Узбекистан", обнародованный в субботу. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T08:19

2022-06-25T08:19

2022-06-25T08:19

в мире

шавкат мирзиеев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 июн – РИА Новости. Пункт о запрете смертной казни внесен в проект закона "О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Узбекистан", обнародованный в субботу.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил провести всенародный референдум по изменениям в конституцию. Ранее глава государства выступил с инициативой обновить основной закон к декабрю 2022 года. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. В среду проект конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, в пятницу он был одобрен в первом чтении, принято решение опубликовать его для всенародного обсуждения."В Республике Узбекистан смертная казнь запрещена", - говорится в тексте проекта, опубликованном в парламентской газете "Народное слово". Статья 24 предусматривает, что право на жизнь является неотъемлемым правом каждого человека и охраняется законно. Смертная казнь как высшая мера наказания отменена в Узбекистане с 1 января 2008 года.В соответствии с проектом в конституцию страны предлагается внести пункт о том, что "лицу при задержании должны быть разъяснены на понятном ему языке его права и основания задержания". В основной закон также планируется внести норму о том, что правоохранительные органы не могут задерживать граждан более чем на 48 часов. Данная норма была внесена в уголовно-процессуальный кодекс страны в феврале 2021 года.Проект поправок предусматривает, что "Узбекистан проводит дружественную и миролюбивую политику". В статью 22 планируется внести пункты: "государство заботится о сохранении и развитии связей с гражданами и соотечественниками, проживающими за рубежом и гражданин Республики Узбекистан не может быть выслан за пределы Узбекистана или выдан другому государству".В соответствии с решением парламента, всенародное обсуждение проекта продлится по 4 июля включительно, затем законопроект вынесут на референдум. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи конституции. Действующая конституция состоит из 128 статей.Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года на сессии Верховного совета республики. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.

https://ria.ru/20220620/konstitutsiya-1796707862.html

https://ria.ru/20220625/uzbekistan-1798039756.html

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, шавкат мирзиеев, узбекистан