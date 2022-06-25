https://ria.ru/20220625/uzbekistan-1798039756.html

В Узбекистане могут продлить срок полномочий президента

В Узбекистане могут продлить срок полномочий президента - РИА Новости, 25.06.2022

В Узбекистане могут продлить срок полномочий президента

Пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет внесен в проект закона "О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T07:50

2022-06-25T07:50

2022-06-25T08:19

в мире

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 июн – РИА Новости. Пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет внесен в проект закона "О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Узбекистан", обнародованный в субботу.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в понедельник предложил провести всенародный референдум по изменениям в конституцию. Ранее глава государства выступил с инициативой обновить основной закон к декабрю 2022 года. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. В среду проект конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, в пятницу он был одобрен в первом чтении, принято решение опубликовать его для всенародного обсуждения."В части второй статьи 90 слово "пять" заменить словом "семь"", - говорится в тексте проекта, опубликованном в парламентской газете "Народное слово".Статья 90 действующей конституции предусматривает, что президент Республики Узбекистан избирается гражданами страны на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.В апреле 2002 года на сессии парламента Узбекистана было принято решение о продлении полномочий первого президента страны Ислама Каримова с пяти до семи лет. В декабре 2011 года вновь были приняты поправки в конституцию, предусматривающие сокращение срока президентства с семи до пяти лет.Мирзиеев впервые был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года, спустя три месяца после смерти Каримова. В октябре 2021 года Мирзиеев, набрав 80,12% голосов, вновь выиграл президентские выборы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220620/1796745140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, узбекистан