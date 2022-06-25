https://ria.ru/20220625/uzbekistan-1798039756.html
В Узбекистане могут продлить срок полномочий президента
В Узбекистане могут продлить срок полномочий президента - РИА Новости, 25.06.2022
В Узбекистане могут продлить срок полномочий президента
Пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет внесен в проект закона "О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T07:50
2022-06-25T07:50
2022-06-25T08:19
в мире
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 июн – РИА Новости. Пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет внесен в проект закона "О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Узбекистан", обнародованный в субботу.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в понедельник предложил провести всенародный референдум по изменениям в конституцию. Ранее глава государства выступил с инициативой обновить основной закон к декабрю 2022 года. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. В среду проект конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, в пятницу он был одобрен в первом чтении, принято решение опубликовать его для всенародного обсуждения."В части второй статьи 90 слово "пять" заменить словом "семь"", - говорится в тексте проекта, опубликованном в парламентской газете "Народное слово".Статья 90 действующей конституции предусматривает, что президент Республики Узбекистан избирается гражданами страны на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.В апреле 2002 года на сессии парламента Узбекистана было принято решение о продлении полномочий первого президента страны Ислама Каримова с пяти до семи лет. В декабре 2011 года вновь были приняты поправки в конституцию, предусматривающие сокращение срока президентства с семи до пяти лет.Мирзиеев впервые был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года, спустя три месяца после смерти Каримова. В октябре 2021 года Мирзиеев, набрав 80,12% голосов, вновь выиграл президентские выборы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220620/1796745140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан
07:50 25.06.2022 (обновлено: 08:19 25.06.2022)
В Узбекистане могут продлить срок полномочий президента
Проект поправок предполагает продлить срок полномочий президента Узбекистана до семи лет
ТАШКЕНТ, 25 июн – РИА Новости. Пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет внесен в проект закона "О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Узбекистан", обнародованный в субботу.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
в понедельник предложил провести всенародный референдум по изменениям в конституцию. Ранее глава государства выступил с инициативой обновить основной закон к декабрю 2022 года. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. В среду проект конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, в пятницу он был одобрен в первом чтении, принято решение опубликовать его для всенародного обсуждения.
"В части второй статьи 90 слово "пять" заменить словом "семь"", - говорится в тексте проекта, опубликованном в парламентской газете "Народное слово".
Статья 90 действующей конституции предусматривает, что президент Республики Узбекистан избирается гражданами страны на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.
В апреле 2002 года на сессии парламента Узбекистана было принято решение о продлении полномочий первого президента страны Ислама Каримова
с пяти до семи лет. В декабре 2011 года вновь были приняты поправки в конституцию, предусматривающие сокращение срока президентства с семи до пяти лет.
Мирзиеев впервые был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года, спустя три месяца после смерти Каримова. В октябре 2021 года Мирзиеев, набрав 80,12% голосов, вновь выиграл президентские выборы.