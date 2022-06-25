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В ВСУ заявили о предательстве руководства Украины - РИА Новости, 25.06.2022
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В ВСУ заявили о предательстве руководства Украины
В ВСУ заявили о предательстве руководства Украины - РИА Новости, 25.06.2022
В ВСУ заявили о предательстве руководства Украины
Украинские власти бросили военнослужащих ВСУ погибать в Донбассе, пишет репортер CBC News Нил Хауэр. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T17:15
2022-06-25T20:47
в мире
украина
донбасс
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Украинские власти бросили военнослужащих ВСУ погибать в Донбассе, пишет репортер CBC News Нил Хауэр.Военные сообщили корреспонденту, что, несмотря на поставки большого количества западной боевой техники, они так и не увидели ничего из этого в своих подразделениях."Киев не прислал нам нового оружия — и не собирается. &lt;…&gt; У нас есть только наши винтовки. Может быть, один или два ручных противотанковых гранатомета против бронемашин. Как я должен воевать с этим оружием?" — задался вопросом один из опрошенных Хауэром бойцов.По словам репортера, Министерство обороны Украины не ответило на просьбу издания прокомментировать утверждения солдат о том, что часть соединений ВСУ не получила снаряжение, предоставленное США и Европой.Россия 24 февраля начала спецоперацию по освобождению Донбасса. Президент страны Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как уточнили в оборонном ведомстве, армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220624/ukraina-1798010511.html
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в мире, украина, донбасс, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны украины
17:15 25.06.2022 (обновлено: 20:47 25.06.2022)
 
В ВСУ заявили о предательстве руководства Украины

CBC: военнослужащие ВСУ обвинили власти Украины в предательстве

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие возле Харькова
Украинские военнослужащие возле Харькова - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие возле Харькова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Украинские власти бросили военнослужащих ВСУ погибать в Донбассе, пишет репортер CBC News Нил Хауэр.
"Они чувствуют себя преданными своим руководством. Их оставили умирать в безнадежных условиях", — рассказал журналист.
Военные сообщили корреспонденту, что, несмотря на поставки большого количества западной боевой техники, они так и не увидели ничего из этого в своих подразделениях.
"Киев не прислал нам нового оружия — и не собирается. <…> У нас есть только наши винтовки. Может быть, один или два ручных противотанковых гранатомета против бронемашин. Как я должен воевать с этим оружием?" — задался вопросом один из опрошенных Хауэром бойцов.
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По словам репортера, Министерство обороны Украины не ответило на просьбу издания прокомментировать утверждения солдат о том, что часть соединений ВСУ не получила снаряжение, предоставленное США и Европой.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по освобождению Донбасса. Президент страны Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как уточнили в оборонном ведомстве, армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины.
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