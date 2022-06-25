https://ria.ru/20220625/ukraina-1798109939.html

В ВСУ заявили о предательстве руководства Украины

В ВСУ заявили о предательстве руководства Украины - РИА Новости, 25.06.2022

В ВСУ заявили о предательстве руководства Украины

Украинские власти бросили военнослужащих ВСУ погибать в Донбассе, пишет репортер CBC News Нил Хауэр. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T17:15

2022-06-25T17:15

2022-06-25T20:47

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Украинские власти бросили военнослужащих ВСУ погибать в Донбассе, пишет репортер CBC News Нил Хауэр.Военные сообщили корреспонденту, что, несмотря на поставки большого количества западной боевой техники, они так и не увидели ничего из этого в своих подразделениях."Киев не прислал нам нового оружия — и не собирается. <…> У нас есть только наши винтовки. Может быть, один или два ручных противотанковых гранатомета против бронемашин. Как я должен воевать с этим оружием?" — задался вопросом один из опрошенных Хауэром бойцов.По словам репортера, Министерство обороны Украины не ответило на просьбу издания прокомментировать утверждения солдат о том, что часть соединений ВСУ не получила снаряжение, предоставленное США и Европой.Россия 24 февраля начала спецоперацию по освобождению Донбасса. Президент страны Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как уточнили в оборонном ведомстве, армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220624/ukraina-1798010511.html

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797673351.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, украина, донбасс, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны украины