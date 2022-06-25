https://ria.ru/20220625/udobreniya-1798122719.html
Путин и Лукашенко обсудили поставки удобрений на мировые рынки
Путин и Лукашенко обсудили поставки удобрений на мировые рынки - РИА Новости, 25.06.2022
Путин и Лукашенко обсудили поставки удобрений на мировые рынки
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко, говоря о поставках удобрений на мировые рынки, отметил, что Россия в... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T18:50
2022-06-25T18:50
2022-06-25T18:50
экономика
россия
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в мире
владимир путин
александр лукашенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко, говоря о поставках удобрений на мировые рынки, отметил, что Россия в тесном контакте по этому вопросу с ООН, многие партнеры просят увеличить поставки, и нужно обсудить детали."Что касается экономических вопросов, то все-таки предложил бы вернуться к той теме, которая сейчас является наиболее актуальной: продовольствия теме и теме поставок удобрений на мировые рынки. Мы находимся в тесном контакте с соответствующими профильными учреждениями ООН", - сказал Путин.Президент России также отметил, что "многие наши партнеры просят об увеличении поставок"."Надо проговорить все детали, связанные с логистикой", - добавил он.
https://ria.ru/20220625/udobreniya-1798119042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, оон, в мире, владимир путин, александр лукашенко
Путин и Лукашенко обсудили поставки удобрений на мировые рынки
Путин о поставках удобрений на мировые рынки: надо обсудить детали возможного увеличения