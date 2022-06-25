https://ria.ru/20220625/udobreniya-1798122719.html

Путин и Лукашенко обсудили поставки удобрений на мировые рынки

Путин и Лукашенко обсудили поставки удобрений на мировые рынки - РИА Новости, 25.06.2022

Путин и Лукашенко обсудили поставки удобрений на мировые рынки

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко, говоря о поставках удобрений на мировые рынки, отметил, что Россия в... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T18:50

2022-06-25T18:50

2022-06-25T18:50

экономика

россия

оон

в мире

владимир путин

александр лукашенко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко, говоря о поставках удобрений на мировые рынки, отметил, что Россия в тесном контакте по этому вопросу с ООН, многие партнеры просят увеличить поставки, и нужно обсудить детали."Что касается экономических вопросов, то все-таки предложил бы вернуться к той теме, которая сейчас является наиболее актуальной: продовольствия теме и теме поставок удобрений на мировые рынки. Мы находимся в тесном контакте с соответствующими профильными учреждениями ООН", - сказал Путин.Президент России также отметил, что "многие наши партнеры просят об увеличении поставок"."Надо проговорить все детали, связанные с логистикой", - добавил он.

https://ria.ru/20220625/udobreniya-1798119042.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, оон, в мире, владимир путин, александр лукашенко