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Путин и Лукашенко обсудили поставки удобрений на мировые рынки - РИА Новости, 25.06.2022
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Путин и Лукашенко обсудили поставки удобрений на мировые рынки
Путин и Лукашенко обсудили поставки удобрений на мировые рынки - РИА Новости, 25.06.2022
Путин и Лукашенко обсудили поставки удобрений на мировые рынки
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко, говоря о поставках удобрений на мировые рынки, отметил, что Россия в... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T18:50
2022-06-25T18:50
экономика
россия
оон
в мире
владимир путин
александр лукашенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко, говоря о поставках удобрений на мировые рынки, отметил, что Россия в тесном контакте по этому вопросу с ООН, многие партнеры просят увеличить поставки, и нужно обсудить детали."Что касается экономических вопросов, то все-таки предложил бы вернуться к той теме, которая сейчас является наиболее актуальной: продовольствия теме и теме поставок удобрений на мировые рынки. Мы находимся в тесном контакте с соответствующими профильными учреждениями ООН", - сказал Путин.Президент России также отметил, что "многие наши партнеры просят об увеличении поставок"."Надо проговорить все детали, связанные с логистикой", - добавил он.
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экономика, россия, оон, в мире, владимир путин, александр лукашенко
18:50 25.06.2022
 
Путин и Лукашенко обсудили поставки удобрений на мировые рынки

Путин о поставках удобрений на мировые рынки: надо обсудить детали возможного увеличения

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко, говоря о поставках удобрений на мировые рынки, отметил, что Россия в тесном контакте по этому вопросу с ООН, многие партнеры просят увеличить поставки, и нужно обсудить детали.
"Что касается экономических вопросов, то все-таки предложил бы вернуться к той теме, которая сейчас является наиболее актуальной: продовольствия теме и теме поставок удобрений на мировые рынки. Мы находимся в тесном контакте с соответствующими профильными учреждениями ООН", - сказал Путин.
Президент России также отметил, что "многие наши партнеры просят об увеличении поставок".
"Надо проговорить все детали, связанные с логистикой", - добавил он.
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
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ЭкономикаРоссияООНВ миреВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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