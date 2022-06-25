https://ria.ru/20220625/udobreniya-1798119042.html

Недовложение удобрений снижает виды на урожай, отметил Путин

Недовложение удобрений снижает виды на урожай, отметил Путин - РИА Новости, 25.06.2022

Недовложение удобрений снижает виды на урожай, отметил Путин

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что недовложение удобрений снижает виды на урожай на следующий... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T18:25

2022-06-25T18:25

2022-06-25T18:37

экономика

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что недовложение удобрений снижает виды на урожай на следующий год, и это печально.Лидеры, в частности, обсудили ситуацию с удобрениями и поставками их на мировой рынок."Имея в виду, что Россия и Белоруссия являются крупнейшими поставщиками удобрений на мировой рынок, хотел с вами тоже на этот счёт поговорить – в плане удовлетворения потребностей мирового рынка и наших постоянных клиентов. У нас 15%, по-моему, мировой торговли и 25% по некоторым видам удобрений – это очень значительный объём на мировых рынках. Недовложение удобрений, конечно, снижает виды на урожай на следующий год. Всё это очень печально", - сказал Путин в ходе встречи.

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россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия