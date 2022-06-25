https://ria.ru/20220625/udobreniya-1798119042.html
Недовложение удобрений снижает виды на урожай, отметил Путин
Недовложение удобрений снижает виды на урожай, отметил Путин - РИА Новости, 25.06.2022
Недовложение удобрений снижает виды на урожай, отметил Путин
Президент РФ Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что недовложение удобрений снижает виды на урожай на следующий... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T18:25
2022-06-25T18:25
2022-06-25T18:37
экономика
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что недовложение удобрений снижает виды на урожай на следующий год, и это печально.Лидеры, в частности, обсудили ситуацию с удобрениями и поставками их на мировой рынок."Имея в виду, что Россия и Белоруссия являются крупнейшими поставщиками удобрений на мировой рынок, хотел с вами тоже на этот счёт поговорить – в плане удовлетворения потребностей мирового рынка и наших постоянных клиентов. У нас 15%, по-моему, мировой торговли и 25% по некоторым видам удобрений – это очень значительный объём на мировых рынках. Недовложение удобрений, конечно, снижает виды на урожай на следующий год. Всё это очень печально", - сказал Путин в ходе встречи.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия
18:25 25.06.2022 (обновлено: 18:37 25.06.2022)
Недовложение удобрений снижает виды на урожай, отметил Путин
Путин: недовложение удобрений снижает виды на урожай на следующий год, это печально