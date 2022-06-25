Рейтинг@Mail.ru
В России создадут центры по замещению иностранного ПО, заявил Чернышенко - РИА Новости, 25.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220625/tekhnologii-1798061771.html
В России создадут центры по замещению иностранного ПО, заявил Чернышенко
В России создадут центры по замещению иностранного ПО, заявил Чернышенко - РИА Новости, 25.06.2022
В России создадут центры по замещению иностранного ПО, заявил Чернышенко
Россия начала создание индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T11:24
2022-06-25T11:24
экономика
технологии
михаил мишустин
россия
объединенная двигателестроительная корпорация
дмитрий чернышенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789449714_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_14b640d752a295bd7395268e8b2e9040.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия начала создание индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Вице-премьер посетил завод "ОДК-Пермские моторы". В рамках визита была проведена стратегическая сессия по разработке и применению российского ПО в промышленности."Президентом поставлена задача – обеспечить технологический суверенитет страны. Для ее эффективного выполнения по поручению Михаила Мишустина стартовало создание индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений. ОДК – показательный пример продуктивно начатой работы по этому направлению, их опыт нужно учитывать и тиражировать", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.По его словам, важно, чтобы "ОДК-Пермские моторы" стал одним из центров компетенций, взял на себя задачи якорного заказчика и совместно с Минцифры включился в проработку ТЗ для отечественных предприятий-производителей промышленного ПО. "Например, по наиболее критичным направлениям – системам проектирования и инженерного анализа", - добавил вице-премьер.Он также отметил, что в текущей ситуации единого решения нет, но общие для всех наработки необходимо собрать и реализовать на базе центров компетенций, чтобы облегчить работу предприятий.В начале июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать в России индустриальные центры компетенций для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики. По его словам, центрам предстоит объединить заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов, вовлечь в процесс ведущие компании.
https://ria.ru/20220618/po-1796449912.html
https://ria.ru/20220615/po-1795450128.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789449714_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_83a8e26d3859f97fde09112eac17bd68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, михаил мишустин, россия, объединенная двигателестроительная корпорация, дмитрий чернышенко
11:24 25.06.2022
 
В России создадут центры по замещению иностранного ПО, заявил Чернышенко

Вице-премьер Чернышенко: Россия создаст центры компетенций по замещению иностранного ПО

© Фото : Pexels / ThisIsEngineeringПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© Фото : Pexels / ThisIsEngineering
Программирование. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия начала создание индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер посетил завод "ОДК-Пермские моторы". В рамках визита была проведена стратегическая сессия по разработке и применению российского ПО в промышленности.
ПМЭФ-2022. Работа форума - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 15:55Петербургский международный экономический форум — 2022
Эксперт рассказал, в какой срок России удастся заменить иностранное ПО
"Президентом поставлена задача – обеспечить технологический суверенитет страны. Для ее эффективного выполнения по поручению Михаила Мишустина стартовало создание индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений. ОДК – показательный пример продуктивно начатой работы по этому направлению, их опыт нужно учитывать и тиражировать", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
По его словам, важно, чтобы "ОДК-Пермские моторы" стал одним из центров компетенций, взял на себя задачи якорного заказчика и совместно с Минцифры включился в проработку ТЗ для отечественных предприятий-производителей промышленного ПО. "Например, по наиболее критичным направлениям – системам проектирования и инженерного анализа", - добавил вице-премьер.
Он также отметил, что в текущей ситуации единого решения нет, но общие для всех наработки необходимо собрать и реализовать на базе центров компетенций, чтобы облегчить работу предприятий.
В начале июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать в России индустриальные центры компетенций для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики. По его словам, центрам предстоит объединить заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов, вовлечь в процесс ведущие компании.
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 13:34Петербургский международный экономический форум — 2022
Минцифры расширит программу компенсации 50% стоимости ПО для МСП
 
ЭкономикаТехнологииМихаил МишустинРоссияОбъединенная двигателестроительная корпорацияДмитрий Чернышенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала