https://ria.ru/20220625/tekhnologii-1798061771.html

В России создадут центры по замещению иностранного ПО, заявил Чернышенко

В России создадут центры по замещению иностранного ПО, заявил Чернышенко - РИА Новости, 25.06.2022

В России создадут центры по замещению иностранного ПО, заявил Чернышенко

Россия начала создание индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T11:24

2022-06-25T11:24

2022-06-25T11:24

экономика

технологии

михаил мишустин

россия

объединенная двигателестроительная корпорация

дмитрий чернышенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789449714_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_14b640d752a295bd7395268e8b2e9040.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия начала создание индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Вице-премьер посетил завод "ОДК-Пермские моторы". В рамках визита была проведена стратегическая сессия по разработке и применению российского ПО в промышленности."Президентом поставлена задача – обеспечить технологический суверенитет страны. Для ее эффективного выполнения по поручению Михаила Мишустина стартовало создание индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений. ОДК – показательный пример продуктивно начатой работы по этому направлению, их опыт нужно учитывать и тиражировать", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.По его словам, важно, чтобы "ОДК-Пермские моторы" стал одним из центров компетенций, взял на себя задачи якорного заказчика и совместно с Минцифры включился в проработку ТЗ для отечественных предприятий-производителей промышленного ПО. "Например, по наиболее критичным направлениям – системам проектирования и инженерного анализа", - добавил вице-премьер.Он также отметил, что в текущей ситуации единого решения нет, но общие для всех наработки необходимо собрать и реализовать на базе центров компетенций, чтобы облегчить работу предприятий.В начале июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать в России индустриальные центры компетенций для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики. По его словам, центрам предстоит объединить заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов, вовлечь в процесс ведущие компании.

https://ria.ru/20220618/po-1796449912.html

https://ria.ru/20220615/po-1795450128.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, михаил мишустин, россия, объединенная двигателестроительная корпорация, дмитрий чернышенко