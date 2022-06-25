https://ria.ru/20220625/svatovo-1798026427.html

Украинские войска обстреляли "Точкой-У" Сватово в ЛНР

Украинские войска обстреляли "Точкой-У" Сватово в ЛНР - РИА Новости, 25.06.2022

Украинские войска обстреляли "Точкой-У" Сватово в ЛНР

Украинские войска выпустили одну ракету из комплекса "Точка-У" по населенному пункту Сватово, сообщает представительство Луганской Народной Республики в... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T01:14

2022-06-25T01:14

2022-06-25T01:14

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луганская народная республика

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили одну ракету из комплекса "Точка-У" по населенному пункту Сватово, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 00.20 с направления населенного пункта Дружковка по населенному пункту Сватово с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" (одна ракета)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220624/donetsk-1797891637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, луганская народная республика