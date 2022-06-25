https://ria.ru/20220625/svatovo-1798026427.html
Украинские войска обстреляли "Точкой-У" Сватово в ЛНР
Украинские войска обстреляли "Точкой-У" Сватово в ЛНР - РИА Новости, 25.06.2022
Украинские войска обстреляли "Точкой-У" Сватово в ЛНР
Украинские войска выпустили одну ракету из комплекса "Точка-У" по населенному пункту Сватово, сообщает представительство Луганской Народной Республики в... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T01:14
2022-06-25T01:14
2022-06-25T01:14
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили одну ракету из комплекса "Точка-У" по населенному пункту Сватово, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 00.20 с направления населенного пункта Дружковка по населенному пункту Сватово с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" (одна ракета)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220624/donetsk-1797891637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, луганская народная республика
Украинские войска обстреляли "Точкой-У" Сватово в ЛНР
Украинские войска выпустили ракету из "Точки-У" по Сватово в ЛНР