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В Осло произошла стрельба в ночном клубе - РИА Новости, 25.06.2022
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В Осло произошла стрельба в ночном клубе
В Осло произошла стрельба в ночном клубе - РИА Новости, 25.06.2022
В Осло произошла стрельба в ночном клубе
Два человека погибли, несколько получили серьезные ранения в результате стрельбы в ночном клубе в столице Норвегии Осло, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T03:01
2022-06-25T09:43
в мире
норвегия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Два человека погибли, несколько получили серьезные ранения в результате стрельбы в ночном клубе в столице Норвегии Осло, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.Как передает NRK, стрельба произошла в пабе. По словам очевидцев, в заведение вошел мужчина, который выхватил из сумки оружие и открыл огонь, после чего началась паника.Причины случившегося пока неизвестны. Подозреваемого в преступлении задержали недалеко от места происшествия. Его личность не раскрывается.
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норвегия
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в мире, норвегия
03:01 25.06.2022 (обновлено: 09:43 25.06.2022)
 
В Осло произошла стрельба в ночном клубе

При стрельбе в ночном клубе в Осло погибли два человека, несколько получили ранения

© AFP 2022 / Javad ParsaПолиция на месте стрельбы в центре Осло
Полиция на месте стрельбы в центре Осло - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© AFP 2022 / Javad Parsa
Полиция на месте стрельбы в центре Осло
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Два человека погибли, несколько получили серьезные ранения в результате стрельбы в ночном клубе в столице Норвегии Осло, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
Как передает NRK, стрельба произошла в пабе. По словам очевидцев, в заведение вошел мужчина, который выхватил из сумки оружие и открыл огонь, после чего началась паника.
Причины случившегося пока неизвестны.
Подозреваемого в преступлении задержали недалеко от места происшествия. Его личность не раскрывается.
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