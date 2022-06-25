https://ria.ru/20220625/strelba-1798029439.html

В Осло произошла стрельба в ночном клубе

В Осло произошла стрельба в ночном клубе - РИА Новости, 25.06.2022

В Осло произошла стрельба в ночном клубе

Два человека погибли, несколько получили серьезные ранения в результате стрельбы в ночном клубе в столице Норвегии Осло, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T03:01

2022-06-25T03:01

2022-06-25T09:43

в мире

норвегия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Два человека погибли, несколько получили серьезные ранения в результате стрельбы в ночном клубе в столице Норвегии Осло, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.Как передает NRK, стрельба произошла в пабе. По словам очевидцев, в заведение вошел мужчина, который выхватил из сумки оружие и открыл огонь, после чего началась паника.Причины случившегося пока неизвестны. Подозреваемого в преступлении задержали недалеко от места происшествия. Его личность не раскрывается.

https://ria.ru/20220620/strelba-1796644543.html

норвегия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, норвегия