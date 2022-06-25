https://ria.ru/20220625/strelba-1798029439.html
В Осло произошла стрельба в ночном клубе
В Осло произошла стрельба в ночном клубе - РИА Новости, 25.06.2022
В Осло произошла стрельба в ночном клубе
Два человека погибли, несколько получили серьезные ранения в результате стрельбы в ночном клубе в столице Норвегии Осло, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T03:01
2022-06-25T03:01
2022-06-25T09:43
в мире
норвегия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Два человека погибли, несколько получили серьезные ранения в результате стрельбы в ночном клубе в столице Норвегии Осло, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.Как передает NRK, стрельба произошла в пабе. По словам очевидцев, в заведение вошел мужчина, который выхватил из сумки оружие и открыл огонь, после чего началась паника.Причины случившегося пока неизвестны. Подозреваемого в преступлении задержали недалеко от места происшествия. Его личность не раскрывается.
https://ria.ru/20220620/strelba-1796644543.html
норвегия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия
03:01 25.06.2022 (обновлено: 09:43 25.06.2022)
В Осло произошла стрельба в ночном клубе
При стрельбе в ночном клубе в Осло погибли два человека, несколько получили ранения