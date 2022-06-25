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Украинский кризис разрешится за столом переговоров, заявил генсек НАТО - РИА Новости, 25.06.2022
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Украинский кризис разрешится за столом переговоров, заявил генсек НАТО
Украинский кризис разрешится за столом переговоров, заявил генсек НАТО - РИА Новости, 25.06.2022
Украинский кризис разрешится за столом переговоров, заявил генсек НАТО
Украинский кризис, скорее всего, разрешится путем переговоров, заявил в интервью испанской газете El Pais генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T10:09
2022-06-25T11:46
в мире
украина
донбасс
киев
нато
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Украинский кризис, скорее всего, разрешится путем переговоров, заявил в интервью испанской газете El Pais генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.Однако он настоял на том, чтобы альянс продолжал выделять военную помощь киевскому режиму."Наша ответственность заключается в том, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины и помочь ей оставаться суверенной и независимой европейской нацией. И лучший способ сделать это — оказать мощную военную поддержку, экономическую поддержку и ввести жесткие санкции против России", — утверждает Столтенберг.Журналист Бернардо де Мигеля отметил, что снабжение Украины оружием подталкивает президента Владимира Зеленского к эскалации конфликта. В ответ Столтенберг сообщил, что НАТО оказывает такого рода помощь по просьбе самого Киева.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Североатлантический альянс продолжает накачивать Украину оружием. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
https://ria.ru/20220624/mid-1797990547.html
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в мире, украина, донбасс, киев, нато, владимир зеленский
10:09 25.06.2022 (обновлено: 11:46 25.06.2022)
 
Украинский кризис разрешится за столом переговоров, заявил генсек НАТО

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что конфликт на Украине удастся решить путем переговоров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Украинский кризис, скорее всего, разрешится путем переговоров, заявил в интервью испанской газете El Pais генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Однако он настоял на том, чтобы альянс продолжал выделять военную помощь киевскому режиму.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
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НАТО балансирует на грани вооруженного конфликта с Россией, заявил МИД
"Наша ответственность заключается в том, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины и помочь ей оставаться суверенной и независимой европейской нацией. И лучший способ сделать это — оказать мощную военную поддержку, экономическую поддержку и ввести жесткие санкции против России", — утверждает Столтенберг.
Журналист Бернардо де Мигеля отметил, что снабжение Украины оружием подталкивает президента Владимира Зеленского к эскалации конфликта. В ответ Столтенберг сообщил, что НАТО оказывает такого рода помощь по просьбе самого Киева.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Североатлантический альянс продолжает накачивать Украину оружием. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
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