https://ria.ru/20220625/stoltenberg-1798052921.html

Украинский кризис разрешится за столом переговоров, заявил генсек НАТО

Украинский кризис разрешится за столом переговоров, заявил генсек НАТО - РИА Новости, 25.06.2022

Украинский кризис разрешится за столом переговоров, заявил генсек НАТО

Украинский кризис, скорее всего, разрешится путем переговоров, заявил в интервью испанской газете El Pais генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T10:09

2022-06-25T10:09

2022-06-25T11:46

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киев

нато

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Украинский кризис, скорее всего, разрешится путем переговоров, заявил в интервью испанской газете El Pais генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.Однако он настоял на том, чтобы альянс продолжал выделять военную помощь киевскому режиму."Наша ответственность заключается в том, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины и помочь ей оставаться суверенной и независимой европейской нацией. И лучший способ сделать это — оказать мощную военную поддержку, экономическую поддержку и ввести жесткие санкции против России", — утверждает Столтенберг.Журналист Бернардо де Мигеля отметил, что снабжение Украины оружием подталкивает президента Владимира Зеленского к эскалации конфликта. В ответ Столтенберг сообщил, что НАТО оказывает такого рода помощь по просьбе самого Киева.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Североатлантический альянс продолжает накачивать Украину оружием. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

https://ria.ru/20220624/mid-1797990547.html

https://ria.ru/20220624/ukraina-1797722522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, донбасс, киев, нато, владимир зеленский