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Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского взвода ВСУ - РИА Новости, 25.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского взвода ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского взвода ВСУ - РИА Новости, 25.06.2022
Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского взвода ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры контроля уничтожения огневой позиции артиллерийского взвода украинских войск. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T15:17
2022-06-25T15:17
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры контроля уничтожения огневой позиции артиллерийского взвода украинских войск."В ходе ведения контрбатарейной борьбы российскими средствами артиллерийской разведки было установлено расположение взвода буксируемых орудий ВСУ. После доразведки артиллерийских позиций противника российскими расчетами беспилотных летательных аппаратов российские артиллеристы нанесли удар по огневой позиции ВСУ", - сообщили в Минобороны.По данным Минобороны, в результате нанесения удара артиллерийские орудия украинских войск и боекомплекты к ним были уничтожены. Контроль точности поражения огневой позиции артиллерии украинских войск осуществлялся расчетами беспилотных летательных аппаратов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220625/vertolety-1798060878.html
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вооруженные силы украины, в мире
15:17 25.06.2022
 
Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского взвода ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского взвода украинских войск

© РИА НовостиАвиационная ракета
Авиационная ракета - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости
Авиационная ракета. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры контроля уничтожения огневой позиции артиллерийского взвода украинских войск.
"В ходе ведения контрбатарейной борьбы российскими средствами артиллерийской разведки было установлено расположение взвода буксируемых орудий ВСУ. После доразведки артиллерийских позиций противника российскими расчетами беспилотных летательных аппаратов российские артиллеристы нанесли удар по огневой позиции ВСУ", - сообщили в Минобороны.
По данным Минобороны, в результате нанесения удара артиллерийские орудия украинских войск и боекомплекты к ним были уничтожены. Контроль точности поражения огневой позиции артиллерии украинских войск осуществлялся расчетами беспилотных летательных аппаратов.
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России, задействованный в специальной военной операции. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
11:17В России
Минобороны РФ показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52
 
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