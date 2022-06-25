https://ria.ru/20220625/spetsoperatsiya-1798079127.html
Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского взвода ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского взвода ВСУ - РИА Новости, 25.06.2022
Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского взвода ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры контроля уничтожения огневой позиции артиллерийского взвода украинских войск. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T15:17
2022-06-25T15:17
2022-06-25T15:17
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры контроля уничтожения огневой позиции артиллерийского взвода украинских войск."В ходе ведения контрбатарейной борьбы российскими средствами артиллерийской разведки было установлено расположение взвода буксируемых орудий ВСУ. После доразведки артиллерийских позиций противника российскими расчетами беспилотных летательных аппаратов российские артиллеристы нанесли удар по огневой позиции ВСУ", - сообщили в Минобороны.По данным Минобороны, в результате нанесения удара артиллерийские орудия украинских войск и боекомплекты к ним были уничтожены. Контроль точности поражения огневой позиции артиллерии украинских войск осуществлялся расчетами беспилотных летательных аппаратов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220625/vertolety-1798060878.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, в мире
Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского взвода ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского взвода украинских войск