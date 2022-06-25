https://ria.ru/20220625/spetsoperatsiya-1798079127.html

Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского взвода ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского взвода ВСУ - РИА Новости, 25.06.2022

Минобороны показало кадры уничтожения артиллерийского взвода ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры контроля уничтожения огневой позиции артиллерийского взвода украинских войск. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T15:17

2022-06-25T15:17

2022-06-25T15:17

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры контроля уничтожения огневой позиции артиллерийского взвода украинских войск."В ходе ведения контрбатарейной борьбы российскими средствами артиллерийской разведки было установлено расположение взвода буксируемых орудий ВСУ. После доразведки артиллерийских позиций противника российскими расчетами беспилотных летательных аппаратов российские артиллеристы нанесли удар по огневой позиции ВСУ", - сообщили в Минобороны.По данным Минобороны, в результате нанесения удара артиллерийские орудия украинских войск и боекомплекты к ним были уничтожены. Контроль точности поражения огневой позиции артиллерии украинских войск осуществлялся расчетами беспилотных летательных аппаратов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220625/vertolety-1798060878.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, в мире