https://ria.ru/20220625/spetsoperatsiya-1798073982.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.06.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.06.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T14:47

2022-06-25T14:47

2022-06-25T15:40

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

спецоперация

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 25 июня 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные части взяли под контроль промзону Северодонецка (освобождено 800 мирных жителей), Горское и Золотое. Идут бои на южных окраинах Лисичанска в районе завода резинотехнических изделий и стекольного завода. Кроме того, проводится зачистка Боровского и северодонецкого аэропорта.Российские войска не прекращают работу по ликвидации военных объектов Украины. Было уничтожено 284 района сосредоточения живой силы и техники противника, два склада боеприпасов, 43 артиллерийские и минометные позиции. Средства противовоздушной обороны сбили 21 беспилотник, одну ракету "Точка-У" и 16 снарядов систем залпового огня.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 213 самолетов, 132 вертолета, 1355 беспилотников, 350 зенитных ракетных комплексов, 670 реактивных систем залпового огня, 3797 танков и других бронемашин, 3012 орудий полевой артиллерии и 3848 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

россия, инфографика, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, спецоперация, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)