https://ria.ru/20220625/spetsoperatsiya-1798073982.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.06.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.06.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T14:47
2022-06-25T14:47
2022-06-25T15:40
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
спецоперация
вооруженные силы украины
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 25 июня 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные части взяли под контроль промзону Северодонецка (освобождено 800 мирных жителей), Горское и Золотое. Идут бои на южных окраинах Лисичанска в районе завода резинотехнических изделий и стекольного завода. Кроме того, проводится зачистка Боровского и северодонецкого аэропорта.Российские войска не прекращают работу по ликвидации военных объектов Украины. Было уничтожено 284 района сосредоточения живой силы и техники противника, два склада боеприпасов, 43 артиллерийские и минометные позиции. Средства противовоздушной обороны сбили 21 беспилотник, одну ракету "Точка-У" и 16 снарядов систем залпового огня.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 213 самолетов, 132 вертолета, 1355 беспилотников, 350 зенитных ракетных комплексов, 670 реактивных систем залпового огня, 3797 танков и других бронемашин, 3012 орудий полевой артиллерии и 3848 единиц автомобильной техники.
россия
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, инфографика, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, спецоперация, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 25 июня 2022 года
Подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные части взяли под контроль промзону Северодонецка (освобождено 800 мирных жителей), Горское и Золотое. Идут бои на южных окраинах Лисичанска в районе завода резинотехнических изделий и стекольного завода. Кроме того, проводится зачистка Боровского и северодонецкого аэропорта.
Российские войска не прекращают работу по ликвидации военных объектов Украины. Было уничтожено 284 района сосредоточения живой силы и техники противника, два склада боеприпасов, 43 артиллерийские и минометные позиции. Средства противовоздушной обороны сбили 21 беспилотник, одну ракету "Точка-У" и 16 снарядов систем залпового огня.
За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 213 самолетов, 132 вертолета, 1355 беспилотников, 350 зенитных ракетных комплексов, 670 реактивных систем залпового огня, 3797 танков и других бронемашин, 3012 орудий полевой артиллерии и 3848 единиц автомобильной техники.