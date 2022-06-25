https://ria.ru/20220625/sklady-1798067381.html
Российская авиация поразила два украинских склада боеприпасов
Российская авиация поразила два украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 25.06.2022
Российская авиация поразила два украинских склада боеприпасов
Российская военная авиация поразила два украинских склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения на территории ЛНР, сообщило в субботу Министерство... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T12:08
2022-06-25T12:08
2022-06-25T12:08
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российская военная авиация поразила два украинских склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения на территории ЛНР, сообщило в субботу Министерство обороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены живая сила и военная техника в 284 районах, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районе Волчеяровка Луганской Народной Республики, а также артиллерийские и минометные подразделения в 43 районах", - говорится в сводке Минобороны.
https://ria.ru/20220625/ukraina-1797935607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
Российская авиация поразила два украинских склада боеприпасов
Минобороны: российская авиация поразила два украинских склада боеприпасов