https://ria.ru/20220625/sklady-1798067381.html

Российская авиация поразила два украинских склада боеприпасов

Российская авиация поразила два украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 25.06.2022

Российская авиация поразила два украинских склада боеприпасов

Российская военная авиация поразила два украинских склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения на территории ЛНР, сообщило в субботу Министерство... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T12:08

2022-06-25T12:08

2022-06-25T12:08

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российская военная авиация поразила два украинских склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения на территории ЛНР, сообщило в субботу Министерство обороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены живая сила и военная техника в 284 районах, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районе Волчеяровка Луганской Народной Республики, а также артиллерийские и минометные подразделения в 43 районах", - говорится в сводке Минобороны.

https://ria.ru/20220625/ukraina-1797935607.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины