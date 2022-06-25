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Российская авиация поразила два украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 25.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российская авиация поразила два украинских склада боеприпасов
Российская авиация поразила два украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 25.06.2022
Российская авиация поразила два украинских склада боеприпасов
Российская военная авиация поразила два украинских склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения на территории ЛНР, сообщило в субботу Министерство... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T12:08
2022-06-25T12:08
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российская военная авиация поразила два украинских склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения на территории ЛНР, сообщило в субботу Министерство обороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены живая сила и военная техника в 284 районах, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районе Волчеяровка Луганской Народной Республики, а также артиллерийские и минометные подразделения в 43 районах", - говорится в сводке Минобороны.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
12:08 25.06.2022
 
Российская авиация поразила два украинских склада боеприпасов

Минобороны: российская авиация поразила два украинских склада боеприпасов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРулежка истребителя-бомбардировщика ВКС России Су-34, задействованного в специальной военной операции
Рулежка истребителя-бомбардировщика ВКС России Су-34, задействованного в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Рулежка истребителя-бомбардировщика ВКС России Су-34, задействованного в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российская военная авиация поразила два украинских склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения на территории ЛНР, сообщило в субботу Министерство обороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены живая сила и военная техника в 284 районах, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районе Волчеяровка Луганской Народной Республики, а также артиллерийские и минометные подразделения в 43 районах", - говорится в сводке Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы Украины
 
 
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