https://ria.ru/20220625/shveytsariya-1798130070.html
Швейцария захотела оказывать консульские услуги Украине и России
Швейцария захотела оказывать консульские услуги Украине и России - РИА Новости, 25.06.2022
Швейцария захотела оказывать консульские услуги Украине и России
Швейцария намерена оказывать консульские услуги Украине и России, в настоящее время Берн ведет дискуссии с Москвой на этот счет, сообщил президент Швейцарии... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T19:49
2022-06-25T19:49
2022-06-25T22:50
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Швейцария намерена оказывать консульские услуги Украине и России, в настоящее время Берн ведет дискуссии с Москвой на этот счет, сообщил президент Швейцарии Иньяцио Кассис."Швейцария предложила свои добрые услуги как Украине, так и России. На данный момент Украина просит нас оказать поддержку, в частности консульскую, своим гражданам в России. Мы сейчас проводим дискуссии с Россией, так как необходимо, чтобы три вовлеченные стороны дали согласие", - отметил Кассис местному изданию Liberte.Он также затронул тему проведения форума по реконструкции Украины в городе Лугано 4-5 июля. По его словам, восстановление страны будет "долгим и трудным" и обойдется "в сотни миллиардов долларов".Вместе с тем Кассис указал на то, что Швейцария сталкивается с несколькими кризисами одновременно, в частности с инфляцией и ростом цен на энергоносители. "Возможно, нами придется начать вести более экономный образ жизни и привыкнуть к экономии на отоплении, поездках и еде", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, швейцария
19:49 25.06.2022 (обновлено: 22:50 25.06.2022)
Швейцария захотела оказывать консульские услуги Украине и России
Президент Швейцарии Кассис: Женева намерена оказывать консульские услуги России и Украине