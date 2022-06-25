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Швейцария захотела оказывать консульские услуги Украине и России - РИА Новости, 25.06.2022
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Швейцария захотела оказывать консульские услуги Украине и России
Швейцария захотела оказывать консульские услуги Украине и России - РИА Новости, 25.06.2022
Швейцария захотела оказывать консульские услуги Украине и России
Швейцария намерена оказывать консульские услуги Украине и России, в настоящее время Берн ведет дискуссии с Москвой на этот счет, сообщил президент Швейцарии... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T19:49
2022-06-25T22:50
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Швейцария намерена оказывать консульские услуги Украине и России, в настоящее время Берн ведет дискуссии с Москвой на этот счет, сообщил президент Швейцарии Иньяцио Кассис."Швейцария предложила свои добрые услуги как Украине, так и России. На данный момент Украина просит нас оказать поддержку, в частности консульскую, своим гражданам в России. Мы сейчас проводим дискуссии с Россией, так как необходимо, чтобы три вовлеченные стороны дали согласие", - отметил Кассис местному изданию Liberte.Он также затронул тему проведения форума по реконструкции Украины в городе Лугано 4-5 июля. По его словам, восстановление страны будет "долгим и трудным" и обойдется "в сотни миллиардов долларов".Вместе с тем Кассис указал на то, что Швейцария сталкивается с несколькими кризисами одновременно, в частности с инфляцией и ростом цен на энергоносители. "Возможно, нами придется начать вести более экономный образ жизни и привыкнуть к экономии на отоплении, поездках и еде", - добавил он.
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в мире, россия, украина, швейцария
19:49 25.06.2022 (обновлено: 22:50 25.06.2022)
 
Швейцария захотела оказывать консульские услуги Украине и России

Президент Швейцарии Кассис: Женева намерена оказывать консульские услуги России и Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги на одной из улиц Женевы, Швейцария
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Швейцария намерена оказывать консульские услуги Украине и России, в настоящее время Берн ведет дискуссии с Москвой на этот счет, сообщил президент Швейцарии Иньяцио Кассис.
"Швейцария предложила свои добрые услуги как Украине, так и России. На данный момент Украина просит нас оказать поддержку, в частности консульскую, своим гражданам в России. Мы сейчас проводим дискуссии с Россией, так как необходимо, чтобы три вовлеченные стороны дали согласие", - отметил Кассис местному изданию Liberte.
Он также затронул тему проведения форума по реконструкции Украины в городе Лугано 4-5 июля. По его словам, восстановление страны будет "долгим и трудным" и обойдется "в сотни миллиардов долларов".
Вместе с тем Кассис указал на то, что Швейцария сталкивается с несколькими кризисами одновременно, в частности с инфляцией и ростом цен на энергоносители. "Возможно, нами придется начать вести более экономный образ жизни и привыкнуть к экономии на отоплении, поездках и еде", - добавил он.
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