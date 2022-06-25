https://ria.ru/20220625/sarmat-1798063694.html

Предприятия "Роскосмоса" приступили к созданию серийных ракет "Сармат"

Предприятия "Роскосмоса" приступили к созданию серийных ракет "Сармат" - РИА Новости, 25.06.2022

Предприятия "Роскосмоса" приступили к созданию серийных ракет "Сармат"

Предприятия "Роскосмоса" приступили к серийному производству ракет "Сармат", первый полк встанет на боевое дежурство до конца 2022 года в Красноярском крае,... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T11:44

2022-06-25T11:44

2022-06-25T13:47

новое оружие россии

космос - риа наука

безопасность

дмитрий рогозин

красноярский край

ужур

россия

роскосмос

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Предприятия "Роскосмоса" приступили к серийному производству ракет "Сармат", первый полк встанет на боевое дежурство до конца 2022 года в Красноярском крае, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Мы уже приступили к созданию серийных ракет. Мы исходим из того, что <...> до конца года должны будем поставить первый полк в Ужуре, Красноярском крае, на боевое дежурство", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Сейчас "Роскосмос" готовится ко второму летно-конструкторскому испытанию разработки.Рогозин уточнил, что будут повышены требования к ракете в определенных моментах, согласованных с заказчиком — Министерством обороны.Ранее Владимир Путин заявил, что комплекс "Сармат" поставят на боевое дежурство до конца этого года.Первый пуск состоялся в конце апреля. Новая разработка призвана заменить стоящие сейчас на вооружении ракеты "Воевода". В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению.Как заявляли в Минобороны, "Сармат" — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Она способна гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны и значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил России.

https://ria.ru/20220529/sarmat-1791497860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, безопасность, дмитрий рогозин, красноярский край, ужур, россия, роскосмос