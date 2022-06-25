11:44 25.06.2022 (обновлено: 13:47 25.06.2022)
Предприятия "Роскосмоса" приступили к созданию серийных ракет "Сармат"
Глава "Роскосмоса" Рогозин: предприятия приступили к созданию серийных ракет "Сармат"
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Предприятия "Роскосмоса" приступили к серийному производству ракет "Сармат", первый полк встанет на боевое дежурство до конца 2022 года в Красноярском крае, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Мы уже приступили к созданию серийных ракет. Мы исходим из того, что <...> до конца года должны будем поставить первый полк в Ужуре, Красноярском крае, на боевое дежурство", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Сейчас "Роскосмос" готовится ко второму летно-конструкторскому испытанию разработки.
Рогозин уточнил, что будут повышены требования к ракете в определенных моментах, согласованных с заказчиком — Министерством обороны.
Ранее Владимир Путин заявил, что комплекс "Сармат" поставят на боевое дежурство до конца этого года.
Первый пуск состоялся в конце апреля. Новая разработка призвана заменить стоящие сейчас на вооружении ракеты "Воевода". В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению.
Как заявляли в Минобороны, "Сармат" — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Она способна гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны и значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил России.