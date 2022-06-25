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Предприятия "Роскосмоса" приступили к созданию серийных ракет "Сармат" - РИА Новости, 25.06.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220625/sarmat-1798063694.html
Предприятия "Роскосмоса" приступили к созданию серийных ракет "Сармат"
Предприятия "Роскосмоса" приступили к созданию серийных ракет "Сармат" - РИА Новости, 25.06.2022
Предприятия "Роскосмоса" приступили к созданию серийных ракет "Сармат"
Предприятия "Роскосмоса" приступили к серийному производству ракет "Сармат", первый полк встанет на боевое дежурство до конца 2022 года в Красноярском крае,... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T11:44
2022-06-25T13:47
новое оружие россии
космос - риа наука
безопасность
дмитрий рогозин
красноярский край
ужур
россия
роскосмос
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Предприятия "Роскосмоса" приступили к серийному производству ракет "Сармат", первый полк встанет на боевое дежурство до конца 2022 года в Красноярском крае, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Мы уже приступили к созданию серийных ракет. Мы исходим из того, что &lt;...&gt; до конца года должны будем поставить первый полк в Ужуре, Красноярском крае, на боевое дежурство", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Сейчас "Роскосмос" готовится ко второму летно-конструкторскому испытанию разработки.Рогозин уточнил, что будут повышены требования к ракете в определенных моментах, согласованных с заказчиком — Министерством обороны.Ранее Владимир Путин заявил, что комплекс "Сармат" поставят на боевое дежурство до конца этого года.Первый пуск состоялся в конце апреля. Новая разработка призвана заменить стоящие сейчас на вооружении ракеты "Воевода". В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению.Как заявляли в Минобороны, "Сармат" — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Она способна гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны и значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил России.
https://ria.ru/20220529/sarmat-1791497860.html
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космос - риа наука, безопасность, дмитрий рогозин, красноярский край, ужур, россия, роскосмос
11:44 25.06.2022 (обновлено: 13:47 25.06.2022)
 
Предприятия "Роскосмоса" приступили к созданию серийных ракет "Сармат"

Глава "Роскосмоса" Рогозин: предприятия приступили к созданию серийных ракет "Сармат"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Предприятия "Роскосмоса" приступили к серийному производству ракет "Сармат", первый полк встанет на боевое дежурство до конца 2022 года в Красноярском крае, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Мы уже приступили к созданию серийных ракет. Мы исходим из того, что <...> до конца года должны будем поставить первый полк в Ужуре, Красноярском крае, на боевое дежурство", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Сейчас "Роскосмос" готовится ко второму летно-конструкторскому испытанию разработки.
Рогозин уточнил, что будут повышены требования к ракете в определенных моментах, согласованных с заказчиком — Министерством обороны.
Ранее Владимир Путин заявил, что комплекс "Сармат" поставят на боевое дежурство до конца этого года.
Первый пуск состоялся в конце апреля. Новая разработка призвана заменить стоящие сейчас на вооружении ракеты "Воевода". В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению.
Как заявляли в Минобороны, "Сармат" — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Она способна гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны и значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил России.
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Новое оружие РоссииКосмос - РИА НаукаБезопасностьДмитрий РогозинКрасноярский крайУжурРоссияРоскосмос
 
 
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