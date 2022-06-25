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Российские саперы обезвредили 2,1 тысячи взрывоопасных предметов в ДНР

Российские саперы обезвредили 2,1 тысячи взрывоопасных предметов в ДНР - РИА Новости, 25.06.2022

Российские саперы обезвредили 2,1 тысячи взрывоопасных предметов в ДНР

Отряды разминирования российских вооруженных сил и МЧС России за сутки на территории Донбасса нашли и обезвредили 2,1 тысячи взрывоопасных предметов, сообщил... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T21:51

2022-06-25T21:51

2022-06-25T21:51

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Отряды разминирования российских вооруженных сил и МЧС России за сутки на территории Донбасса нашли и обезвредили 2,1 тысячи взрывоопасных предметов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Всего проверено 3560,6 гектаров территории (в том числе за сутки – 18,92 гектаров), 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов), два моста и 9,64 километров дорог", - сказал Мизинцев на брифинге в субботу. "Обнаружено и обезврежено 34 тысячи 592 взрывоопасных предмета, в том числе за сутки – 2127", - добавил генерал.

https://ria.ru/20220620/ritter-1796828582.html

украина

донбасс

донецкая народная республика

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украина, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф