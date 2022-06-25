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Российские саперы обезвредили 2,1 тысячи взрывоопасных предметов в ДНР - РИА Новости, 25.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220625/sapery-1798147187.html
Российские саперы обезвредили 2,1 тысячи взрывоопасных предметов в ДНР
Российские саперы обезвредили 2,1 тысячи взрывоопасных предметов в ДНР - РИА Новости, 25.06.2022
Российские саперы обезвредили 2,1 тысячи взрывоопасных предметов в ДНР
Отряды разминирования российских вооруженных сил и МЧС России за сутки на территории Донбасса нашли и обезвредили 2,1 тысячи взрывоопасных предметов, сообщил... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T21:51
2022-06-25T21:51
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Отряды разминирования российских вооруженных сил и МЧС России за сутки на территории Донбасса нашли и обезвредили 2,1 тысячи взрывоопасных предметов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Всего проверено 3560,6 гектаров территории (в том числе за сутки – 18,92 гектаров), 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов), два моста и 9,64 километров дорог", - сказал Мизинцев на брифинге в субботу. "Обнаружено и обезврежено 34 тысячи 592 взрывоопасных предмета, в том числе за сутки – 2127", - добавил генерал.
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украина, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
21:51 25.06.2022
 
Российские саперы обезвредили 2,1 тысячи взрывоопасных предметов в ДНР

Российские саперы за сутки обезвредили 2,1 тысячи взрывоопасных предметов в Донбассе

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРазминирование военнослужащими инженерно-саперной бригады ВС РФ
Разминирование военнослужащими инженерно-саперной бригады ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Разминирование военнослужащими инженерно-саперной бригады ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Отряды разминирования российских вооруженных сил и МЧС России за сутки на территории Донбасса нашли и обезвредили 2,1 тысячи взрывоопасных предметов, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Всего проверено 3560,6 гектаров территории (в том числе за сутки – 18,92 гектаров), 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов), два моста и 9,64 километров дорог", - сказал Мизинцев на брифинге в субботу. "Обнаружено и обезврежено 34 тысячи 592 взрывоопасных предмета, в том числе за сутки – 2127", - добавил генерал.
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20 июня, 18:08
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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