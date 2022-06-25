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Минобороны раскрыло планы ВСУ устроить провокацию с подрывом дамбы - РИА Новости, 25.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220625/provokatsiya-1798146238.html
Минобороны раскрыло планы ВСУ устроить провокацию с подрывом дамбы
Минобороны раскрыло планы ВСУ устроить провокацию с подрывом дамбы - РИА Новости, 25.06.2022
Минобороны раскрыло планы ВСУ устроить провокацию с подрывом дамбы
Украинские боевики хотят подорвать дамбу водохранилища в Курахово (ДНР) и обвинить в этом российскую армию, заявил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T21:41
2022-06-25T22:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
донбасс
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Украинские боевики хотят подорвать дамбу водохранилища в Курахово (ДНР) и обвинить в этом российскую армию, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев подчеркнул, что в результате этого инцидента могут пострадать мирные граждане, а киевский режим "по отработанному сценарию" обвинит российских военнослужащих в причинении ущерба имуществу местных жителей и уничтожении урожая.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220624/provokatsiya-1798010262.html
донецкая народная республика
украина
россия
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, донбасс
21:41 25.06.2022 (обновлено: 22:35 25.06.2022)
 
Минобороны раскрыло планы ВСУ устроить провокацию с подрывом дамбы

В Минобороны сообщили о подготовке ВСУ провокации с подрывом дамбы в Курахово

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные в Донбассе
Украинские военные в Донбассе - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные в Донбассе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Украинские боевики хотят подорвать дамбу водохранилища в Курахово (ДНР) и обвинить в этом российскую армию, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В результате совершения этой циничной акции в зоне возможного затопления окажутся населенные пункты Максимильяновка, Георгиевка и Марьинка, а также посевные площади и сельскохозяйственные предприятия", — сказал он.

Мизинцев подчеркнул, что в результате этого инцидента могут пострадать мирные граждане, а киевский режим "по отработанному сценарию" обвинит российских военнослужащих в причинении ущерба имуществу местных жителей и уничтожении урожая.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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