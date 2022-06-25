https://ria.ru/20220625/provokatsiya-1798146238.html

Минобороны раскрыло планы ВСУ устроить провокацию с подрывом дамбы

Минобороны раскрыло планы ВСУ устроить провокацию с подрывом дамбы - РИА Новости, 25.06.2022

Минобороны раскрыло планы ВСУ устроить провокацию с подрывом дамбы

Украинские боевики хотят подорвать дамбу водохранилища в Курахово (ДНР) и обвинить в этом российскую армию, заявил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T21:41

2022-06-25T21:41

2022-06-25T22:35

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

донбасс

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Украинские боевики хотят подорвать дамбу водохранилища в Курахово (ДНР) и обвинить в этом российскую армию, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев подчеркнул, что в результате этого инцидента могут пострадать мирные граждане, а киевский режим "по отработанному сценарию" обвинит российских военнослужащих в причинении ущерба имуществу местных жителей и уничтожении урожая.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220624/provokatsiya-1798010262.html

донецкая народная республика

украина

россия

донбасс

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, донбасс