https://ria.ru/20220625/prazdnovanie-1798031603.html

В Москве пройдет празднование Дня молодежи

В Москве пройдет празднование Дня молодежи - РИА Новости, 25.06.2022

В Москве пройдет празднование Дня молодежи

Празднование Дня молодежи проходит в Москве с субботы по понедельник, сообщается на портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T03:36

2022-06-25T03:36

2022-06-25T03:36

москва

общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Празднование Дня молодежи проходит в Москве с субботы по понедельник, сообщается на портале мэра и правительства столицы.Более 180 мероприятий пройдут в 14 зеленых зонах отдыха. Основная часть мероприятий состоится в выходные накануне самого праздника, который пройдет в понедельник, 27 июня.Молодежный межнациональный фестиваль "Разноцветная Москва" пройдет в субботу в 14.00 на большом круге парка "Сокольники". В нем примут участие 24 стрит-арт-художника, которые ранее стали призерами всероссийских и международных фестивалей уличного искусства. Они распишут 24 щита. Посетители смогут понаблюдать за их работой, а после попробовать создать собственные граффити. Всем желающим раздадут краски и респираторы и обучат азам рисования. Также с началом фестиваля организуют соревнования по брейк-дансу. Мероприятие продлится до 21.00.Измайловский парк приглашает москвичей и гостей столицы на праздничный концерт, который будет проходить на его центральной площади в субботу с 12.00 до 20.00. На сцене выступят молодые исполнители с авторскими песнями и кавер-версиями известных хитов — инди-поп-дуэт AnnaAAnas, певица Алена Гвоздецкая, исполнитель Arstan, поэт-песенник Ваня Буржуа, музыкальный проект "Навстречу", группа "Парк", поп-певица Holy Ariel, рок-группа Ostrovskyband. Также посетители смогут принять участие в мастер-классах по йоге и сыграть в подвижные игры.Фестиваль "Пикник" пройдет в Таганском парке в понедельник с 15.00 до 19.00. Гости фестиваля поучаствуют в чемпионате по запуску бумажных самолетиков, сыграют в пинг-понг, кейс-игры "ПиццеВидение" и "ПледоФитнес", научатся танцевать зумбу. Завершится праздник выступлением музыкальной группы A’melon7 в 18.30.Главной площадкой праздника станет парк "Музеон", в воскресенье там развернут девять тематических зон, посвященных карьерным возможностям, креативу, музыке, просвещению, волонтерству, активному образу жизни и другим направлениям. В парке пройдут лекции и встречи со специалистами самого разного профиля. Гостей праздника ждут профтестирования и встречи с потенциальными работодателями. Во время интерактивных игр и на мастер-классах можно будет научиться составлять резюме и успешно проходить собеседования. В пространствах возможностей и творчества эксперты проектного офиса "Молодежь Москвы" проведут лекции по психологии, современному искусству, предпринимательству и финансовой грамотности. Молодых людей, которые хотят развить ораторские навыки, ждут отдельные уроки в рамках проекта "Дебаттл".В тематических секциях, посвященных дружбе и добрым делам, под руководством волонтеров состоятся мастер-классы по созданию игрушек, украшений, свечей и открыток. Готовые изделия можно будет взять на память или передать на благотворительность. Также там проведут турнир по настольным играм и обустроят фотозоны. Сторонники активного образа жизни смогут присоединиться к зарядке со спортсменами, занятиям по брейкдансу и воркауту. На площадках, посвященных молодежному креативу, участники городского проекта "Stand Up лига" научат всех желающих азам выступления в стендап-жанре. Также там выступят команды КВН. Завершится праздничная программа большим концертом с участием известных артистов.В понедельник на Воробьевых горах в Московском дворце пионеров 50 московских колледжей проведут фестиваль профессий "ПроПрофессии и ПроВозможности" для учеников 8-11-х классов. Во время мероприятия можно будет поучаствовать в диагностике электромобиля, познакомиться с роботизированным оборудованием для геодезических работ или изготовить металлический жетон. Также пройдут мастер-классы по гончарному делу и изготовлению тайского мороженого, молочных коктейлей и авторских напитков на основе кофе. С помощью FPV-очков все желающие смогут понаблюдать за дрон-рейсингом - полетом группы дронов по воздушной трассе. В зоне здорового образа жизни посетители смогут позаниматься фитнесом и румбой.

https://ria.ru/20220625/dvizhenie-1798023874.html

https://ria.ru/20220624/blagoustroystvo-1797728466.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

москва, общество