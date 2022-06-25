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Власти Турции взяли под контроль лесные пожары в Мармарисе - РИА Новости, 25.06.2022
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Власти Турции взяли под контроль лесные пожары в Мармарисе
Власти Турции взяли под контроль лесные пожары в Мармарисе - РИА Новости, 25.06.2022
Власти Турции взяли под контроль лесные пожары в Мармарисе
Лесные пожары в турецком курортном Мармарисе полностью взяты под контроль, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T11:14
2022-06-25T11:14
в мире
мармарис
турция
мугла (провинция)
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АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Лесные пожары в турецком курортном Мармарисе полностью взяты под контроль, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи.Управление лесного хозяйства провинции Мугла в Турции во вторник информировало, что крупный лесной пожар вспыхнул в Мармарисе, из-за сильных порывов ветра огонь продолжает распространяться. Президент Тайип Эрдоган совершил в среду вертолетную инспекцию в Мармарисе. У турецких властей были подозрения о диверсии. Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что задержанный в связи с лесными пожарами в Мармарисе признался в умышленном поджоге. По словам Сойлу, злоумышленник сказал, что разозлился и сжег лес из-за давнего коммерческого спора в этом регионе и что был пьян, когда это делал."Пожар полностью взят под контроль", - сказал министр.
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в мире, мармарис, турция, мугла (провинция)
11:14 25.06.2022
 
Власти Турции взяли под контроль лесные пожары в Мармарисе

Министр сельского хозяйства Турции Киришчи сообщил о контроле над пожарами в Мармарисе

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкДым от лесных пожаров в окрестностях турецкого города Мармарис
Дым от лесных пожаров в окрестностях турецкого города Мармарис - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Дым от лесных пожаров в окрестностях турецкого города Мармарис. Архивное фото
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АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Лесные пожары в турецком курортном Мармарисе полностью взяты под контроль, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи.
Управление лесного хозяйства провинции Мугла в Турции во вторник информировало, что крупный лесной пожар вспыхнул в Мармарисе, из-за сильных порывов ветра огонь продолжает распространяться. Президент Тайип Эрдоган совершил в среду вертолетную инспекцию в Мармарисе. У турецких властей были подозрения о диверсии. Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что задержанный в связи с лесными пожарами в Мармарисе признался в умышленном поджоге. По словам Сойлу, злоумышленник сказал, что разозлился и сжег лес из-за давнего коммерческого спора в этом регионе и что был пьян, когда это делал.
"Пожар полностью взят под контроль", - сказал министр.
Тушение лесного пожара в Греции - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
09:22
На Афоне вспыхнул лесной пожар
 
В миреМармарисТурцияМугла (провинция)
 
 
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