https://ria.ru/20220625/pozhary-1798061022.html

Власти Турции взяли под контроль лесные пожары в Мармарисе

Власти Турции взяли под контроль лесные пожары в Мармарисе - РИА Новости, 25.06.2022

Власти Турции взяли под контроль лесные пожары в Мармарисе

Лесные пожары в турецком курортном Мармарисе полностью взяты под контроль, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T11:14

2022-06-25T11:14

2022-06-25T11:14

в мире

мармарис

турция

мугла (провинция)

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АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Лесные пожары в турецком курортном Мармарисе полностью взяты под контроль, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи.Управление лесного хозяйства провинции Мугла в Турции во вторник информировало, что крупный лесной пожар вспыхнул в Мармарисе, из-за сильных порывов ветра огонь продолжает распространяться. Президент Тайип Эрдоган совершил в среду вертолетную инспекцию в Мармарисе. У турецких властей были подозрения о диверсии. Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что задержанный в связи с лесными пожарами в Мармарисе признался в умышленном поджоге. По словам Сойлу, злоумышленник сказал, что разозлился и сжег лес из-за давнего коммерческого спора в этом регионе и что был пьян, когда это делал."Пожар полностью взят под контроль", - сказал министр.

https://ria.ru/20220625/afon-1798047092.html

мармарис

турция

мугла (провинция)

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Влада Копылова

в мире, мармарис, турция, мугла (провинция)