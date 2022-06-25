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Власти Турции взяли под контроль лесные пожары в Мармарисе
Власти Турции взяли под контроль лесные пожары в Мармарисе - РИА Новости, 25.06.2022
Власти Турции взяли под контроль лесные пожары в Мармарисе
Лесные пожары в турецком курортном Мармарисе полностью взяты под контроль, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T11:14
2022-06-25T11:14
2022-06-25T11:14
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мармарис
турция
мугла (провинция)
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АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Лесные пожары в турецком курортном Мармарисе полностью взяты под контроль, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи.Управление лесного хозяйства провинции Мугла в Турции во вторник информировало, что крупный лесной пожар вспыхнул в Мармарисе, из-за сильных порывов ветра огонь продолжает распространяться. Президент Тайип Эрдоган совершил в среду вертолетную инспекцию в Мармарисе. У турецких властей были подозрения о диверсии. Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что задержанный в связи с лесными пожарами в Мармарисе признался в умышленном поджоге. По словам Сойлу, злоумышленник сказал, что разозлился и сжег лес из-за давнего коммерческого спора в этом регионе и что был пьян, когда это делал."Пожар полностью взят под контроль", - сказал министр.
https://ria.ru/20220625/afon-1798047092.html
мармарис
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мармарис, турция, мугла (провинция)
Власти Турции взяли под контроль лесные пожары в Мармарисе
Министр сельского хозяйства Турции Киришчи сообщил о контроле над пожарами в Мармарисе