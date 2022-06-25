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Пожарные ликвидировали возгорание в трех жилых домах в Астрахани

Пожарные ликвидировали возгорание в трех жилых домах в Астрахани - РИА Новости, 25.06.2022

Пожарные ликвидировали возгорание в трех жилых домах в Астрахани

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в трех жилых домах в Астрахани, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T21:32

2022-06-25T21:32

2022-06-25T21:32

происшествия

астрахань

астраханская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн – РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в трех жилых домах в Астрахани, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.Три жилых дома загорелись на улице Красная Набережная, 131 в Астрахани около 19.00 мск. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.К ликвидации возгорания привлекались 49 спасателей и 16 единиц техники.

https://ria.ru/20220612/pozhar-1794952189.html

астрахань

астраханская область

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происшествия, астрахань, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)