https://ria.ru/20220625/pozhar-1798145170.html
Пожарные ликвидировали возгорание в трех жилых домах в Астрахани
Пожарные ликвидировали возгорание в трех жилых домах в Астрахани - РИА Новости, 25.06.2022
Пожарные ликвидировали возгорание в трех жилых домах в Астрахани
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в трех жилых домах в Астрахани, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T21:32
2022-06-25T21:32
2022-06-25T21:32
происшествия
астрахань
астраханская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155582/04/1555820447_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_705c8581cb621554908ca69281f6cd33.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн – РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в трех жилых домах в Астрахани, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.Три жилых дома загорелись на улице Красная Набережная, 131 в Астрахани около 19.00 мск. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.К ликвидации возгорания привлекались 49 спасателей и 16 единиц техники.
https://ria.ru/20220612/pozhar-1794952189.html
астрахань
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155582/04/1555820447_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_a8de11a97cd3afa3ebcc8a87450a83e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожарные ликвидировали возгорание в трех жилых домах в Астрахани
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в трех жилых домах в Астрахани