Рейтинг@Mail.ru
Пожарные ликвидировали возгорание в трех жилых домах в Астрахани - РИА Новости, 25.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220625/pozhar-1798145170.html
Пожарные ликвидировали возгорание в трех жилых домах в Астрахани
Пожарные ликвидировали возгорание в трех жилых домах в Астрахани - РИА Новости, 25.06.2022
Пожарные ликвидировали возгорание в трех жилых домах в Астрахани
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в трех жилых домах в Астрахани, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T21:32
2022-06-25T21:32
происшествия
астрахань
астраханская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155582/04/1555820447_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_705c8581cb621554908ca69281f6cd33.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн – РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в трех жилых домах в Астрахани, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.Три жилых дома загорелись на улице Красная Набережная, 131 в Астрахани около 19.00 мск. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.К ликвидации возгорания привлекались 49 спасателей и 16 единиц техники.
https://ria.ru/20220612/pozhar-1794952189.html
астрахань
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155582/04/1555820447_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_a8de11a97cd3afa3ebcc8a87450a83e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, астрахань, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:32 25.06.2022
 
Пожарные ликвидировали возгорание в трех жилых домах в Астрахани

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в трех жилых домах в Астрахани

© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн – РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в трех жилых домах в Астрахани, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.
Три жилых дома загорелись на улице Красная Набережная, 131 в Астрахани около 19.00 мск. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
"В 21.44 (20.44 мск) полная ликвидация на пожаре", - сказал он, добавив, что пострадавших нет.
К ликвидации возгорания привлекались 49 спасателей и 16 единиц техники.
Пожар на заводе Красный треугольник в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 20:47
Пожар на территории завода "Красный треугольник" в Петербурге локализовали
 
ПроисшествияАстраханьАстраханская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала