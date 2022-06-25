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При пожаре на Камчатке погибли двое детей и женщина - РИА Новости, 25.06.2022
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При пожаре на Камчатке погибли двое детей и женщина
При пожаре на Камчатке погибли двое детей и женщина - РИА Новости, 25.06.2022
При пожаре на Камчатке погибли двое детей и женщина
Два мальчика и их бабушка погибли в пожаре, который произошел в селе Мильково на Камчатке, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T06:23
2022-06-25T06:23
происшествия
россия
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июн - РИА Новости. Два мальчика и их бабушка погибли в пожаре, который произошел в селе Мильково на Камчатке, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.В ведомстве уточнили, что семья считалась благополучной, дети приехали к бабушке на выходные.Следователи мильковского межрайонного следственного отдела СУСК РФ по Камчатскому краю возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, сказали в пресс-службе регионального следственного управления.
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происшествия, россия, камчатский край
06:23 25.06.2022
 
При пожаре на Камчатке погибли двое детей и женщина

При пожаре в селе Мильково на Камчатке погибли два мальчика и их бабушка

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июн - РИА Новости. Два мальчика и их бабушка погибли в пожаре, который произошел в селе Мильково на Камчатке, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"Предварительно установлено, что 25 июня примерно с 3 до 6 утра в доме начался пожар, в котором погибли двое мальчиков 9 и 14 лет и их 63-летняя бабушка", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что семья считалась благополучной, дети приехали к бабушке на выходные.
Следователи мильковского межрайонного следственного отдела СУСК РФ по Камчатскому краю возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, сказали в пресс-службе регионального следственного управления.
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