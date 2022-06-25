https://ria.ru/20220625/pozhar-1798035955.html
При пожаре на Камчатке погибли двое детей и женщина
При пожаре на Камчатке погибли двое детей и женщина - РИА Новости, 25.06.2022
При пожаре на Камчатке погибли двое детей и женщина
Два мальчика и их бабушка погибли в пожаре, который произошел в селе Мильково на Камчатке, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T06:23
2022-06-25T06:23
2022-06-25T06:23
происшествия
россия
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июн - РИА Новости. Два мальчика и их бабушка погибли в пожаре, который произошел в селе Мильково на Камчатке, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.В ведомстве уточнили, что семья считалась благополучной, дети приехали к бабушке на выходные.Следователи мильковского межрайонного следственного отдела СУСК РФ по Камчатскому краю возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, сказали в пресс-службе регионального следственного управления.
https://ria.ru/20220623/pozhar-1797451426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, камчатский край
При пожаре на Камчатке погибли двое детей и женщина
При пожаре в селе Мильково на Камчатке погибли два мальчика и их бабушка