https://ria.ru/20220625/pozhar-1798035955.html

При пожаре на Камчатке погибли двое детей и женщина

При пожаре на Камчатке погибли двое детей и женщина - РИА Новости, 25.06.2022

При пожаре на Камчатке погибли двое детей и женщина

Два мальчика и их бабушка погибли в пожаре, который произошел в селе Мильково на Камчатке, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T06:23

2022-06-25T06:23

2022-06-25T06:23

происшествия

россия

камчатский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595295307_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_576c4192120d43d6190b3f678916ad69.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июн - РИА Новости. Два мальчика и их бабушка погибли в пожаре, который произошел в селе Мильково на Камчатке, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.В ведомстве уточнили, что семья считалась благополучной, дети приехали к бабушке на выходные.Следователи мильковского межрайонного следственного отдела СУСК РФ по Камчатскому краю возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, сказали в пресс-службе регионального следственного управления.

https://ria.ru/20220623/pozhar-1797451426.html

россия

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия, камчатский край