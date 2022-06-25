https://ria.ru/20220625/pozdravlenie-1798022495.html

Путин обратился к выпускникам

Путин обратился к выпускникам - РИА Новости, 25.06.2022

Путин обратился к выпускникам

Президент Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием учебы, пожелав им найти дело, которое позволит максимально раскрыть свой потенциал,... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T00:06

2022-06-25T00:06

2022-06-25T00:22

общество

россия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием учебы, пожелав им найти дело, которое позволит максимально раскрыть свой потенциал, дерзать, мечтать, не опускать руки и стремиться вперед.Он отметил, что взрослая жизнь для вчерашних школьников только начинается, и перед ними сегодня — множество дорог и невероятное количество возможностей. "Очень важно, чтобы каждый из вас сумел найти собственное дело, в котором максимально раскроются ваши таланты, способности, ваш потенциал, и которое вам будет действительно по душе", - добавил российский лидер.Президент посоветовал выпускникам всегда ставить для себя самую высокую планку вне зависимости от того, какую профессию они выберут, стараться любые, даже небольшие задачи решать на "пять с плюсом" и "по полной вкладываться в то, что делаешь, ни в коем случае не сдаваться, не опускать руки, если что-то не получается сразу"."И тогда вы обязательно добьетесь успеха - личностного, творческого, профессионального, а ваши мечты непременно станут реальностью", - сказал Путин.Он отметил, что именно сегодняшним школьникам и студентам предстоит творить и создавать будущую историю России, совершать значимые открытия, ставить новые рекорды, вдохновлять других своими достижениями в самых разных сферах. "Уверен, уже через несколько лет мы услышим, узнаем об этих ярких достижениях и будем гордиться вами, тем вкладом, который вы вносите в развитие и укрепление страны, в продолжение ее лучших традиций. Вы открыты всему новому, понимаете ценность знания, искренне любите Родину и готовы уже включаться в созидательную работу, действовать, а не ждать, пока кто-то все сделает за вас. Дерзайте, мечтайте, смело идите вперед - не сомневаюсь, у вас все получится", - добавил президент, пожелав выпускникам счастья, благополучия и удачи во всем.

https://ria.ru/20220616/ege-1795698758.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия