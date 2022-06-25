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Вылетят в трубу: удастся ли немцам прибрать к рукам "Северный поток — 2" - РИА Новости, 25.06.2022
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Вылетят в трубу: удастся ли немцам прибрать к рукам "Северный поток — 2"
Вылетят в трубу: удастся ли немцам прибрать к рукам "Северный поток — 2" - РИА Новости, 25.06.2022
Вылетят в трубу: удастся ли немцам прибрать к рукам "Северный поток — 2"
Минфин ФРГ намерен национализировать пролегающую по территории страны нитку "Северного потока — 2", утверждает Spiegel. В самом ведомстве данную информацию не... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T08:00
2022-06-25T08:10
экономика
роберт хабек
россия
германия
газпром
северный поток
северный поток — 2
siemens
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Минфин ФРГ намерен национализировать пролегающую по территории страны нитку "Северного потока — 2", утверждает Spiegel. В самом ведомстве данную информацию не подтвердили, но и не опровергли. Российские депутаты не исключают, что это провокация. Насколько такое реально юридически и технически, какими последствиями грозит и чем на них может ответить Москва — разбиралось РИА Новости.Немецкий участокИздание со ссылкой на собственные источники уточняет, что российские трубы пригодятся для прокачки газа из плавучих терминалов для регазификации сжиженного природного газа (СПГ). А к таким планам Берлин подтолкнули опасения того, что поставки газа из России полностью прекратятся.Как заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщение Spiegel может быть провокацией. При этом, по его словам, подобные прецеденты говорят о развитии мощнейшего топливного кризиса."Причина очевидна. Это противоправные антироссийские санкции. Европа не может обойтись без российского газа", — отметил Слуцкий.Два сценарияНаблюдатели подчеркивают, что технически часть газопровода СП-2 на территории Германии действительно можно использовать для прокачки СПГ из плавучих терминалов. Речь об участке побережья Балтийского моря с газокомпрессорными станциями.Андрей Кочетков, ведущий аналитик управления анализа рынков "Открытие Инвестиции", предполагает два возможных сценария дальнейшего развития событий.Второй вариант: национализация с целью увеличения числа собственников, чтобы вывести проект из-под санкций Евросоюза."Изменение структуры владельцев подразумевает полную загрузку трубопровода в случае необходимости. Это также ускорит сертификацию. Потери "Газпрома" тогда будут незначительными и могут быть даже компенсированы правительством ФРГ", — поясняет аналитик.Подготовят законыВ юридическом плане подобный шаг сродни экспроприации. Однако европейское законодательство способно проявить особую гибкость, поскольку речь идет о собственности российской компании. Нужные законы примут в кратчайшие сроки или реализуют с помощью декретов чрезвычайной ситуации."Европейские суды все равно займут немецкую сторону. Проблемы возможны лишь с западными компаниями, которые финансировали СП-2 (Wintershall Dea, Uniper, OMV, Shell и Engie). Но ради такого дела инвестированные ими 3,75 миллиарда евро правительство ФРГ вернет", — рассуждает Алексей Федоров, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.По его словам, в этом случае, учитывая неясную судьбу замороженных ЗВР, а также конфискованного имущества состоятельных граждан России, европейцам даже не придется платить из своего кармана."Рычагов хватает"Как отмечает Spiegel, в Берлине не спешат с решением, поскольку боятся реакции России. В частности, того, что Москва ответит на национализацию захватом немецких предприятий в России без выплаты компенсаций. Опасения небеспочвенны, более того, все может быть гораздо проще.Остается надеяться на благоразумие — все-таки Европа на 40 процентов зависит от импорта российского газа. И способов обойтись без этого не найдут еще лет двадцать."Вряд ли политическое помутнение в головах еврочиновников устраивает немецкий бизнес. В ЕС уже наступает угольный век на фоне испарившейся ESG-философии", — добавляет Андрей Лобода, экономист, директор по внешним связям BitRiver.Откат в прошлоеОпасаясь нехватки газа, Германия собирается расконсервировать угольные электростанции. Глава Минэкономики Роберт Хабек назвал это "неприятной, но необходимой" чрезвычайной мерой.По его словам, Берлин работает над законом, который временно позволит использовать до 10 ГВт неработающих угольных электростанций в течение двух лет. Это усилит зависимость от угля для электрогенерации на треть. Хотя отказаться от него полностью собирались уже к 2030-му.Наблюдатели указывают: пока российские власти достаточно мягко обращаются с иностранным бизнесом — спокойно позволяют уйти из России с продажей активов местным компаниям. Но о последствиях неправомерных решений стоит задуматься. Пример с газотурбинным оборудованием "Северного потока — 1", которое застряло в Канаде, обвалило поставки газа и заставило немцев хвататься за уголь, — тому подтверждение.
https://ria.ru/20220624/provokatsiya-1797885644.html
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Наталья Дембинская
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экономика, роберт хабек, россия, германия, газпром, северный поток, северный поток — 2, siemens
08:00 25.06.2022 (обновлено: 08:10 25.06.2022)
 

Вылетят в трубу: удастся ли немцам прибрать к рукам "Северный поток — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток — 2" в Любмине, Германия
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Минфин ФРГ намерен национализировать пролегающую по территории страны нитку "Северного потока — 2", утверждает Spiegel. В самом ведомстве данную информацию не подтвердили, но и не опровергли. Российские депутаты не исключают, что это провокация. Насколько такое реально юридически и технически, какими последствиями грозит и чем на них может ответить Москва — разбиралось РИА Новости.

Немецкий участок

Издание со ссылкой на собственные источники уточняет, что российские трубы пригодятся для прокачки газа из плавучих терминалов для регазификации сжиженного природного газа (СПГ). А к таким планам Берлин подтолкнули опасения того, что поставки газа из России полностью прекратятся.

Прокачка по газопроводу "Северный поток" уже сократилась более чем в два раза, а в июле трубу ждет двухнедельное техобслуживание. В "Газпроме" объяснили: дело в отсутствии оборудования, отданного в ремонт немецкой Siemens и из-за санкций застрявшего в Канаде.

Как заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщение Spiegel может быть провокацией. При этом, по его словам, подобные прецеденты говорят о развитии мощнейшего топливного кризиса.
"Причина очевидна. Это противоправные антироссийские санкции. Европа не может обойтись без российского газа", — отметил Слуцкий.
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Два сценария

Наблюдатели подчеркивают, что технически часть газопровода СП-2 на территории Германии действительно можно использовать для прокачки СПГ из плавучих терминалов. Речь об участке побережья Балтийского моря с газокомпрессорными станциями.
Андрей Кочетков, ведущий аналитик управления анализа рынков "Открытие Инвестиции", предполагает два возможных сценария дальнейшего развития событий.

Первый — основной — быстрое переоборудование приемного блока газопровода для его подключения к четырем специализированным судам, которые выступят в качестве инфраструктуры регазификации СПГ. В этом случае "Газпром", по сути, полностью теряет свой проект.

Второй вариант: национализация с целью увеличения числа собственников, чтобы вывести проект из-под санкций Евросоюза.
"Изменение структуры владельцев подразумевает полную загрузку трубопровода в случае необходимости. Это также ускорит сертификацию. Потери "Газпрома" тогда будут незначительными и могут быть даже компенсированы правительством ФРГ", — поясняет аналитик.
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Подготовят законы

В юридическом плане подобный шаг сродни экспроприации. Однако европейское законодательство способно проявить особую гибкость, поскольку речь идет о собственности российской компании. Нужные законы примут в кратчайшие сроки или реализуют с помощью декретов чрезвычайной ситуации.
"Европейские суды все равно займут немецкую сторону. Проблемы возможны лишь с западными компаниями, которые финансировали СП-2 (Wintershall Dea, Uniper, OMV, Shell и Engie). Но ради такого дела инвестированные ими 3,75 миллиарда евро правительство ФРГ вернет", — рассуждает Алексей Федоров, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.
По его словам, в этом случае, учитывая неясную судьбу замороженных ЗВР, а также конфискованного имущества состоятельных граждан России, европейцам даже не придется платить из своего кармана.
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"Рычагов хватает"

Как отмечает Spiegel, в Берлине не спешат с решением, поскольку боятся реакции России. В частности, того, что Москва ответит на национализацию захватом немецких предприятий в России без выплаты компенсаций. Опасения небеспочвенны, более того, все может быть гораздо проще.

"После национализации достаточно прекратить поставки газа, и немецкой экономике тут же сильно поплохеет. А предприятия уходящие компании сами оставят, вывезти не смогут", — отмечает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.

Остается надеяться на благоразумие — все-таки Европа на 40 процентов зависит от импорта российского газа. И способов обойтись без этого не найдут еще лет двадцать.
"Вряд ли политическое помутнение в головах еврочиновников устраивает немецкий бизнес. В ЕС уже наступает угольный век на фоне испарившейся ESG-философии", — добавляет Андрей Лобода, экономист, директор по внешним связям BitRiver.
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Откат в прошлое

Опасаясь нехватки газа, Германия собирается расконсервировать угольные электростанции. Глава Минэкономики Роберт Хабек назвал это "неприятной, но необходимой" чрезвычайной мерой.
По его словам, Берлин работает над законом, который временно позволит использовать до 10 ГВт неработающих угольных электростанций в течение двух лет. Это усилит зависимость от угля для электрогенерации на треть. Хотя отказаться от него полностью собирались уже к 2030-му.
Наблюдатели указывают: пока российские власти достаточно мягко обращаются с иностранным бизнесом — спокойно позволяют уйти из России с продажей активов местным компаниям. Но о последствиях неправомерных решений стоит задуматься. Пример с газотурбинным оборудованием "Северного потока — 1", которое застряло в Канаде, обвалило поставки газа и заставило немцев хвататься за уголь, — тому подтверждение.
 
ЭкономикаРоберт ХабекРоссияГерманияГазпромСеверный потокСеверный поток — 2Siemens
 
 
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