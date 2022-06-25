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Россия доставила на Украину более 336 тысяч тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 25.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220625/pomosch-1798145498.html
Россия доставила на Украину более 336 тысяч тонн гуманитарной помощи
Россия доставила на Украину более 336 тысяч тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 25.06.2022
Россия доставила на Украину более 336 тысяч тонн гуманитарной помощи
Россия поставила на Украину с марта более 336 тысяч тонн необходимой помощи, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T21:33
2022-06-25T21:33
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донецкая народная республика
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия поставила на Украину с марта более 336 тысяч тонн необходимой помощи, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со второго марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 36 334,2 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Проведено 1 216 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки пять – в Донецкой Народной Республике, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 417 тонн гуманитарной помощи. 25 июня 2022 года проводится две гуманитарные акции в Донецкой Народной Республике, в ходе которых населению передается 497,9 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, а также Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск.
россия
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в мире, владимир путин, россия, украина, донецкая народная республика, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
21:33 25.06.2022
 
Россия доставила на Украину более 336 тысяч тонн гуманитарной помощи

Минобороны: Россия поставила на Украину с марта более 336 тысяч тонн необходимой помощи

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области
Военнослужащие ВС РФ раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие ВС РФ раздают российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия поставила на Украину с марта более 336 тысяч тонн необходимой помощи, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная со второго марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 36 334,2 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Проведено 1 216 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки пять – в Донецкой Народной Республике, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 417 тонн гуманитарной помощи. 25 июня 2022 года проводится две гуманитарные акции в Донецкой Народной Республике, в ходе которых населению передается 497,9 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, а также Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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