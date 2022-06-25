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Россия доставила на Украину более 336 тысяч тонн гуманитарной помощи

Россия доставила на Украину более 336 тысяч тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 25.06.2022

Россия доставила на Украину более 336 тысяч тонн гуманитарной помощи

Россия поставила на Украину с марта более 336 тысяч тонн необходимой помощи, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T21:33

2022-06-25T21:33

2022-06-25T21:33

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

украина

донецкая народная республика

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия поставила на Украину с марта более 336 тысяч тонн необходимой помощи, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная со второго марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 36 334,2 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Проведено 1 216 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки пять – в Донецкой Народной Республике, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 417 тонн гуманитарной помощи. 25 июня 2022 года проводится две гуманитарные акции в Донецкой Народной Республике, в ходе которых населению передается 497,9 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, а также Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск.

россия

украина

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, россия, украина, донецкая народная республика, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф