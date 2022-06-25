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"Единая Россия" доставила медикаменты в Харьковскую область - РИА Новости, 25.06.2022
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"Единая Россия" доставила медикаменты в Харьковскую область
"Единая Россия" доставила медикаменты в Харьковскую область - РИА Новости, 25.06.2022
"Единая Россия" доставила медикаменты в Харьковскую область
"Единая Россия" доставила в Харьковскую область медикаменты, перевязочные материалы, средства личной гигиены, а также тонометры, пульсометры и глюкометры,... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T10:45
2022-06-25T10:45
специальная военная операция на украине
единая россия
харьковская область
украина
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. "Единая Россия" доставила в Харьковскую область медикаменты, перевязочные материалы, средства личной гигиены, а также тонометры, пульсометры и глюкометры, сообщили в пресс-службе ЕР."Единая Россия" доставила в Харьковскую область лекарства. Препараты привезли в гуманитарный центр партии и районную больницу. "Единая Россия" привезла медикаменты для лечения кардиологических заболеваний, органов дыхания, в том числе от астмы, лекарства инсулиновой группы, перевязочные материалы и специализированные средства личной гигиены, а также тонометры, пульсометры и глюкометры", - сказано в сообщении.В пресс-службе партии отметили со ссылкой на главу комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрия Хубезова, курирующего работу медиков-добровольцев на Донбассе, что также планируется завезти в Купянск аппарат, чтобы снимать ЭКГ."Сегодня в Купянск привезли медикаменты против диабета, аритмические, средства против заболевания щитовидной железы, корвалол и многое другое. То, что люди всегда спрашивают у доктора в нашем гуманитарном центре... Скоро здесь еще два-три центра "Единой России" открываются, где также будут медпункты. Мы хотим сделать единый цифровой контур, чтобы начал работу пункт телемедицины", - добавил Хубезов.Тяжелобольных доставляют в российские медцентры, уточнил глава комитета. Так, например, завтра из Мариуполя заберут девушку с тяжелым ранением плеча, ее отвезут в ЦИТО в Москве."Уже больше недели в Купянске Харьковской области работает центр помощи "Единой России", которым смогли воспользоваться более 5000 семей", - добавили в пресс-службе.
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единая россия, харьковская область, украина
10:45 25.06.2022
 
"Единая Россия" доставила медикаменты в Харьковскую область

"Единая Россия" доставила лекарства и медицинские приборы в Харьковскую область

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. "Единая Россия" доставила в Харьковскую область медикаменты, перевязочные материалы, средства личной гигиены, а также тонометры, пульсометры и глюкометры, сообщили в пресс-службе ЕР.
"Единая Россия" доставила в Харьковскую область лекарства. Препараты привезли в гуманитарный центр партии и районную больницу. "Единая Россия" привезла медикаменты для лечения кардиологических заболеваний, органов дыхания, в том числе от астмы, лекарства инсулиновой группы, перевязочные материалы и специализированные средства личной гигиены, а также тонометры, пульсометры и глюкометры", - сказано в сообщении.
В пресс-службе партии отметили со ссылкой на главу комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрия Хубезова, курирующего работу медиков-добровольцев на Донбассе, что также планируется завезти в Купянск аппарат, чтобы снимать ЭКГ.
"Сегодня в Купянск привезли медикаменты против диабета, аритмические, средства против заболевания щитовидной железы, корвалол и многое другое. То, что люди всегда спрашивают у доктора в нашем гуманитарном центре... Скоро здесь еще два-три центра "Единой России" открываются, где также будут медпункты. Мы хотим сделать единый цифровой контур, чтобы начал работу пункт телемедицины", - добавил Хубезов.
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Тяжелобольных доставляют в российские медцентры, уточнил глава комитета. Так, например, завтра из Мариуполя заберут девушку с тяжелым ранением плеча, ее отвезут в ЦИТО в Москве.
"Уже больше недели в Купянске Харьковской области работает центр помощи "Единой России", которым смогли воспользоваться более 5000 семей", - добавили в пресс-службе.
 
Специальная военная операция на УкраинеЕдиная РоссияХарьковская областьУкраина
 
 
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