https://ria.ru/20220625/pokhischenie-1798073229.html

Жительницу Тюмени заподозрили в похищении ребенка

Жительницу Тюмени заподозрили в похищении ребенка - РИА Новости, 25.06.2022

Жительницу Тюмени заподозрили в похищении ребенка

Уголовное дело о похищении малолетнего ребенка в отношении местной жительницы завели следователи Тюмени, сообщает пресс-служба СУСК по Тюменской области. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T13:00

2022-06-25T13:00

2022-06-25T13:01

происшествия

тюмень

россия

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ТЮМЕНЬ, 25 июн - РИА Новости. Уголовное дело о похищении малолетнего ребенка в отношении местной жительницы завели следователи Тюмени, сообщает пресс-служба СУСК по Тюменской области.Предварительно установлено, что 24 июня около 22.00 (20.00 мск), женщина под предлогом проводить девочку домой увела ребенка из многоквартирного жилого дома с улицы Харьковской к себе домой, "где незаконно удерживала до момента задержания, тем самым лишила ребенка передвижения"."Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Тюмени 1984 года рождения. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение малолетнего)… В ходе проведения неотложных следственных действий, оперативно-розыскных и поисковых мероприятий была установлена личность женщины, с которой 4-летняя девочка ушла", - сообщает пресс-служба СУСК.Подозреваемая с девочкой до момента похищения была не знакома. Женщина гостила у друзей на улице Харьковской, когда их дети вместе с соседской девочкой пришли с улицы домой поиграть, пояснили РИА Новости в СУСК. По факту похищения проводится комплекс следственных действий, устанавливаются детали и обстоятельства совершенного преступления.

https://ria.ru/20211223/pokhischenie-1765055312.html

https://ria.ru/20211009/yaroslavl-1753836660.html

тюмень

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тюмень, россия