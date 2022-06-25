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Жительницу Тюмени заподозрили в похищении ребенка - РИА Новости, 25.06.2022
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Жительницу Тюмени заподозрили в похищении ребенка
Жительницу Тюмени заподозрили в похищении ребенка - РИА Новости, 25.06.2022
Жительницу Тюмени заподозрили в похищении ребенка
Уголовное дело о похищении малолетнего ребенка в отношении местной жительницы завели следователи Тюмени, сообщает пресс-служба СУСК по Тюменской области. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T13:00
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происшествия
тюмень
россия
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ТЮМЕНЬ, 25 июн - РИА Новости. Уголовное дело о похищении малолетнего ребенка в отношении местной жительницы завели следователи Тюмени, сообщает пресс-служба СУСК по Тюменской области.Предварительно установлено, что 24 июня около 22.00 (20.00 мск), женщина под предлогом проводить девочку домой увела ребенка из многоквартирного жилого дома с улицы Харьковской к себе домой, "где незаконно удерживала до момента задержания, тем самым лишила ребенка передвижения"."Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Тюмени 1984 года рождения. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение малолетнего)… В ходе проведения неотложных следственных действий, оперативно-розыскных и поисковых мероприятий была установлена личность женщины, с которой 4-летняя девочка ушла", - сообщает пресс-служба СУСК.Подозреваемая с девочкой до момента похищения была не знакома. Женщина гостила у друзей на улице Харьковской, когда их дети вместе с соседской девочкой пришли с улицы домой поиграть, пояснили РИА Новости в СУСК. По факту похищения проводится комплекс следственных действий, устанавливаются детали и обстоятельства совершенного преступления.
https://ria.ru/20211223/pokhischenie-1765055312.html
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происшествия, тюмень, россия
13:00 25.06.2022 (обновлено: 13:01 25.06.2022)
 
Жительницу Тюмени заподозрили в похищении ребенка

Жительницу Тюмени заподозрили в похищении ребенка, против нее завели дело

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 25 июн - РИА Новости. Уголовное дело о похищении малолетнего ребенка в отношении местной жительницы завели следователи Тюмени, сообщает пресс-служба СУСК по Тюменской области.
Предварительно установлено, что 24 июня около 22.00 (20.00 мск), женщина под предлогом проводить девочку домой увела ребенка из многоквартирного жилого дома с улицы Харьковской к себе домой, "где незаконно удерживала до момента задержания, тем самым лишила ребенка передвижения".
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"Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Тюмени 1984 года рождения. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение малолетнего)… В ходе проведения неотложных следственных действий, оперативно-розыскных и поисковых мероприятий была установлена личность женщины, с которой 4-летняя девочка ушла", - сообщает пресс-служба СУСК.
Подозреваемая с девочкой до момента похищения была не знакома. Женщина гостила у друзей на улице Харьковской, когда их дети вместе с соседской девочкой пришли с улицы домой поиграть, пояснили РИА Новости в СУСК. По факту похищения проводится комплекс следственных действий, устанавливаются детали и обстоятельства совершенного преступления.
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