https://ria.ru/20220625/podozrevaemyy-1798031220.html
В Осло задержали подозреваемого в стрельбе в ночном клубе
В Осло задержали подозреваемого в стрельбе в ночном клубе - РИА Новости, 25.06.2022
В Осло задержали подозреваемого в стрельбе в ночном клубе
Подозреваемый в стрельбе в ночном клубе в норвежской столице Осло задержан, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию города. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T03:22
2022-06-25T03:22
2022-06-25T10:33
в мире
норвегия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в ночном клубе в норвежской столице Осло задержан, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию города.В заявлении полиции говорится, что подозреваемого задержали недалеко от клуба.Ранее сообщалось, что в результате стрельбы два человека погибли и несколько получили серьезные ранения.
https://ria.ru/20220620/strelba-1796644543.html
норвегия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия
03:22 25.06.2022 (обновлено: 10:33 25.06.2022)
В Осло задержали подозреваемого в стрельбе в ночном клубе
Норвежская полиция задержала подозреваемого в стрельбе в ночном клубе в Осло