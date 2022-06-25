https://ria.ru/20220625/podozrevaemyy-1798031220.html

В Осло задержали подозреваемого в стрельбе в ночном клубе

В Осло задержали подозреваемого в стрельбе в ночном клубе - РИА Новости, 25.06.2022

В Осло задержали подозреваемого в стрельбе в ночном клубе

Подозреваемый в стрельбе в ночном клубе в норвежской столице Осло задержан, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию города. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T03:22

2022-06-25T03:22

2022-06-25T10:33

в мире

норвегия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в ночном клубе в норвежской столице Осло задержан, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию города.В заявлении полиции говорится, что подозреваемого задержали недалеко от клуба.Ранее сообщалось, что в результате стрельбы два человека погибли и несколько получили серьезные ранения.

https://ria.ru/20220620/strelba-1796644543.html

норвегия

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Максим Горбачев

в мире, норвегия