https://ria.ru/20220625/perm-1798180680.html
Объекты к 300-летию Перми обойдутся в 237 миллиардов рублей
Объекты к 300-летию Перми обойдутся в 237 миллиардов рублей - РИА Новости, 26.06.2022
Объекты к 300-летию Перми обойдутся в 237 миллиардов рублей
Планируется реализовать 208 инфраструктурных объектов на 237 миллиардов рублей к 300-летнему юбилею Перми, ключевые стройки будут завершены в 2024-2026 годах,... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-25T17:50
2022-06-25T17:50
2022-06-26T09:56
общество
пермь
дмитрий махонин
пермский край
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ПЕРМЬ, 25 июн - РИА Новости. Планируется реализовать 208 инфраструктурных объектов на 237 миллиардов рублей к 300-летнему юбилею Перми, ключевые стройки будут завершены в 2024-2026 годах, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин."Часть объектов для того нас являются уникальными - арена, ТПУ. Они должны получить федеральную поддержку. Будут завершены в 2024, 2025 и 2026 годах", - рассказал Махонин на заседании регионального оргкомитета по подготовке к юбилею города.Махонин уточнил, что благоустройство общественных пространств и дорог власти намерены завершить к маю 2023 года. По его словам, всего будет реализовано к 300-летию города 208 инфраструктурных объектов, объем инвестиций составит примерно 237 миллиардов рублей. При этом модель проекта "Пермь-300" состоит из четырех составляющих: инфраструктурная программа, событийная программа, брендирование и медиакоммуникации.Среди приоритетных объектов к 300-летию города: многофункциональная спортивная арена, новое здание художественной галереи, краевая музыкальная школа для одарённых детей, инфекционная больница, транспортно-пересадочный узел, стадион "Энергия" и другие.Пермь отметит свой юбилей в 2023 году. Город расположен на берегу Камы, в нем проживает более 1 миллиона жителей.
https://ria.ru/20220626/perm-1797826110.html
https://ria.ru/20220625/perm-1798074018.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, пермь, дмитрий махонин, пермский край
17:50 25.06.2022 (обновлено: 09:56 26.06.2022)
Объекты к 300-летию Перми обойдутся в 237 миллиардов рублей
Губернатор Махонин: объекты к 300-летию Перми обойдутся в 237 миллиардов рублей
ПЕРМЬ, 25 июн - РИА Новости. Планируется реализовать 208 инфраструктурных объектов на 237 миллиардов рублей к 300-летнему юбилею Перми, ключевые стройки будут завершены в 2024-2026 годах, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
"Часть объектов для того нас являются уникальными - арена, ТПУ. Они должны получить федеральную поддержку. Будут завершены в 2024, 2025 и 2026 годах", - рассказал Махонин на заседании регионального оргкомитета по подготовке к юбилею города.
Махонин уточнил, что благоустройство общественных пространств и дорог власти намерены завершить к маю 2023 года. По его словам, всего будет реализовано к 300-летию города 208 инфраструктурных объектов, объем инвестиций составит примерно 237 миллиардов рублей. При этом модель проекта "Пермь-300" состоит из четырех составляющих: инфраструктурная программа, событийная программа, брендирование и медиакоммуникации.
Среди приоритетных объектов к 300-летию города: многофункциональная спортивная арена, новое здание художественной галереи, краевая музыкальная школа для одарённых детей, инфекционная больница, транспортно-пересадочный узел, стадион "Энергия" и другие.
Пермь отметит свой юбилей в 2023 году. Город расположен на берегу Камы, в нем проживает более 1 миллиона жителей.