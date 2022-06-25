https://ria.ru/20220625/perm-1798180680.html

Объекты к 300-летию Перми обойдутся в 237 миллиардов рублей

Объекты к 300-летию Перми обойдутся в 237 миллиардов рублей - РИА Новости, 26.06.2022

Объекты к 300-летию Перми обойдутся в 237 миллиардов рублей

Планируется реализовать 208 инфраструктурных объектов на 237 миллиардов рублей к 300-летнему юбилею Перми, ключевые стройки будут завершены в 2024-2026 годах,... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-25T17:50

2022-06-25T17:50

2022-06-26T09:56

общество

пермь

дмитрий махонин

пермский край

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ПЕРМЬ, 25 июн - РИА Новости. Планируется реализовать 208 инфраструктурных объектов на 237 миллиардов рублей к 300-летнему юбилею Перми, ключевые стройки будут завершены в 2024-2026 годах, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин."Часть объектов для того нас являются уникальными - арена, ТПУ. Они должны получить федеральную поддержку. Будут завершены в 2024, 2025 и 2026 годах", - рассказал Махонин на заседании регионального оргкомитета по подготовке к юбилею города.Махонин уточнил, что благоустройство общественных пространств и дорог власти намерены завершить к маю 2023 года. По его словам, всего будет реализовано к 300-летию города 208 инфраструктурных объектов, объем инвестиций составит примерно 237 миллиардов рублей. При этом модель проекта "Пермь-300" состоит из четырех составляющих: инфраструктурная программа, событийная программа, брендирование и медиакоммуникации.Среди приоритетных объектов к 300-летию города: многофункциональная спортивная арена, новое здание художественной галереи, краевая музыкальная школа для одарённых детей, инфекционная больница, транспортно-пересадочный узел, стадион "Энергия" и другие.Пермь отметит свой юбилей в 2023 году. Город расположен на берегу Камы, в нем проживает более 1 миллиона жителей.

https://ria.ru/20220626/perm-1797826110.html

https://ria.ru/20220625/perm-1798074018.html

пермь

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, пермь, дмитрий махонин, пермский край