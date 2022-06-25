https://ria.ru/20220625/pereselenie-1798033845.html

В Ростовской области беженцев переселили из части детских лагерей

В Ростовской области беженцев переселили из части детских лагерей - РИА Новости, 25.06.2022

В Ростовской области беженцев переселили из части детских лагерей

Беженцев из Донбасса, которые были размещены в пяти детских лагерях, переместили в другие лагеря перед стартом летней оздоровительной кампании, сообщил РИА... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T05:08

2022-06-25T05:08

2022-06-25T05:08

общество

ростовская область

донбасс

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Беженцев из Донбасса, которые были размещены в пяти детских лагерях, переместили в другие лагеря перед стартом летней оздоровительной кампании, сообщил РИА Новости губернатор области Василий Голубев.По его словам, на побережье Азовского моря в Ростовской области работают 12 детских загородных лагерей. На базе восьми из них в феврале были развернуты пункты временного размещения для беженцев из Донбасса.Он отметил, что оздоровительная кампания в Ростовской области стартовала штатно 25 мая. Принимать детей на отдых и оздоровление летом в регионе будут 24 лагеря.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

https://ria.ru/20220625/bezhentsy-1798032822.html

ростовская область

донбасс

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Максим Горбачев

общество, ростовская область, донбасс