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В Ростовской области беженцев переселили из части детских лагерей - РИА Новости, 25.06.2022
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В Ростовской области беженцев переселили из части детских лагерей
В Ростовской области беженцев переселили из части детских лагерей - РИА Новости, 25.06.2022
В Ростовской области беженцев переселили из части детских лагерей
Беженцев из Донбасса, которые были размещены в пяти детских лагерях, переместили в другие лагеря перед стартом летней оздоровительной кампании, сообщил РИА... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T05:08
2022-06-25T05:08
общество
ростовская область
донбасс
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Беженцев из Донбасса, которые были размещены в пяти детских лагерях, переместили в другие лагеря перед стартом летней оздоровительной кампании, сообщил РИА Новости губернатор области Василий Голубев.По его словам, на побережье Азовского моря в Ростовской области работают 12 детских загородных лагерей. На базе восьми из них в феврале были развернуты пункты временного размещения для беженцев из Донбасса.Он отметил, что оздоровительная кампания в Ростовской области стартовала штатно 25 мая. Принимать детей на отдых и оздоровление летом в регионе будут 24 лагеря.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
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общество, ростовская область, донбасс
05:08 25.06.2022
 
В Ростовской области беженцев переселили из части детских лагерей

В Ростовской области 860 беженцев переселили из пяти детских лагерей в другие ПВР

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБеженка
Беженка - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Беженцев из Донбасса, которые были размещены в пяти детских лагерях, переместили в другие лагеря перед стартом летней оздоровительной кампании, сообщил РИА Новости губернатор области Василий Голубев.
По его словам, на побережье Азовского моря в Ростовской области работают 12 детских загородных лагерей. На базе восьми из них в феврале были развернуты пункты временного размещения для беженцев из Донбасса.
"До 1 мая из пяти лагерей, имеющих обязательства по путевкам, были перемещены 860 беженцев в три лагеря, которые продолжают работать в качестве ПВР", - сказал Голубев.
Он отметил, что оздоровительная кампания в Ростовской области стартовала штатно 25 мая. Принимать детей на отдых и оздоровление летом в регионе будут 24 лагеря.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
Беженцы - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
Вчера, 04:16
Ростовский губернатор рассказал об отправке беженцев в другие регионы
 
ОбществоРостовская областьДонбасс
 
 
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