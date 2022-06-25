https://ria.ru/20220625/panteleymonovka-1798113694.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 25.06.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T17:59
2022-06-25T17:59
2022-06-25T18:10
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
пантелеймоновка (горловский район)
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220624/kherson-1797844205.html
украина
пантелеймоновка (горловский район)
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, украина, пантелеймоновка (горловский район), донецкая народная республика, донбасс
17:59 25.06.2022 (обновлено: 18:10 25.06.2022)
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили семь снарядов по Пантелеймоновке