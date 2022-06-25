https://ria.ru/20220625/panteleymonovka-1798113694.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 25.06.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T17:59

2022-06-25T17:59

2022-06-25T18:10

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

пантелеймоновка (горловский район)

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220624/kherson-1797844205.html

украина

пантелеймоновка (горловский район)

донецкая народная республика

донбасс

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вооруженные силы украины, украина, пантелеймоновка (горловский район), донецкая народная республика, донбасс