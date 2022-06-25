https://ria.ru/20220625/pamyatniki-1798127083.html
На Украине хотят убрать более 40 памятников в рамках "дерусификации"
На Украине хотят убрать более 40 памятников в рамках "дерусификации" - РИА Новости, 25.06.2022
На Украине хотят убрать более 40 памятников в рамках "дерусификации"
Более 40 памятников, барельефов и мемориальных досок собираются демонтировать или перенести в рамках "декоммунизации и дерусификации" на Украине, сообщили в... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T19:26
2022-06-25T19:26
2022-06-25T19:26
украина
киев
александр пушкин
житомирская область
чернигов
владимир ленин (владимир ульянов)
феликс дзержинский
житомир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786327812_0:87:2668:1588_1920x0_80_0_0_725db39a6c807a0ce56cd488ef3ebc90.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 40 памятников, барельефов и мемориальных досок собираются демонтировать или перенести в рамках "декоммунизации и дерусификации" на Украине, сообщили в украинском минкульте.Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства. Больше всего в списке памятников в Киеве – 32. Треть из них – памятники Владимиру Ленину. Также в перечне монумент в честь Октябрьской революции на площади независимости, памятник Феликсу Дзержинскому, памятник герою Советского Союза Николаю Кудряшову, памятник Михаилу Фрунзе.В Чернигове собираются демонтировать памятник Александру Пушкину, в Житомирской области - братскую могилу борцов за восстановление советской власти, памятник в честь освобождения Житомира от фашистских захватчиков.
https://ria.ru/20220604/mariupol-1793145595.html
украина
киев
житомирская область
чернигов
житомир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786327812_0:0:2608:1955_1920x0_80_0_0_a350b9fa3db3e930a829497a0aaec43b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, александр пушкин, житомирская область, чернигов, владимир ленин (владимир ульянов), феликс дзержинский, житомир
На Украине хотят убрать более 40 памятников в рамках "дерусификации"
На Украине хотят убрать более 40 памятников в рамках "декоммунизации и дерусификации"