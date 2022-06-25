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На Украине хотят убрать более 40 памятников в рамках "дерусификации" - РИА Новости, 25.06.2022
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На Украине хотят убрать более 40 памятников в рамках "дерусификации"
На Украине хотят убрать более 40 памятников в рамках "дерусификации" - РИА Новости, 25.06.2022
На Украине хотят убрать более 40 памятников в рамках "дерусификации"
Более 40 памятников, барельефов и мемориальных досок собираются демонтировать или перенести в рамках "декоммунизации и дерусификации" на Украине, сообщили в... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T19:26
2022-06-25T19:26
украина
киев
александр пушкин
житомирская область
чернигов
владимир ленин (владимир ульянов)
феликс дзержинский
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 40 памятников, барельефов и мемориальных досок собираются демонтировать или перенести в рамках "декоммунизации и дерусификации" на Украине, сообщили в украинском минкульте.Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства. Больше всего в списке памятников в Киеве – 32. Треть из них – памятники Владимиру Ленину. Также в перечне монумент в честь Октябрьской революции на площади независимости, памятник Феликсу Дзержинскому, памятник герою Советского Союза Николаю Кудряшову, памятник Михаилу Фрунзе.В Чернигове собираются демонтировать памятник Александру Пушкину, в Житомирской области - братскую могилу борцов за восстановление советской власти, памятник в честь освобождения Житомира от фашистских захватчиков.
https://ria.ru/20220604/mariupol-1793145595.html
украина
киев
житомирская область
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украина, киев, александр пушкин, житомирская область, чернигов, владимир ленин (владимир ульянов), феликс дзержинский, житомир
19:26 25.06.2022
 
На Украине хотят убрать более 40 памятников в рамках "дерусификации"

На Украине хотят убрать более 40 памятников в рамках "декоммунизации и дерусификации"

CC BY-SA 3.0 / Test-off / Памятник Пушкину в ЧерниговеПамятник Александру Пушкину в Чернигове
Памятник Александру Пушкину в Чернигове - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
CC BY-SA 3.0 / Test-off / Памятник Пушкину в Чернигове
Памятник Александру Пушкину в Чернигове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 40 памятников, барельефов и мемориальных досок собираются демонтировать или перенести в рамках "декоммунизации и дерусификации" на Украине, сообщили в украинском минкульте.
Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства. Больше всего в списке памятников в Киеве – 32. Треть из них – памятники Владимиру Ленину. Также в перечне монумент в честь Октябрьской революции на площади независимости, памятник Феликсу Дзержинскому, памятник герою Советского Союза Николаю Кудряшову, памятник Михаилу Фрунзе.
В Чернигове собираются демонтировать памятник Александру Пушкину, в Житомирской области - братскую могилу борцов за восстановление советской власти, памятник в честь освобождения Житомира от фашистских захватчиков.
Памятник Николаю Лунину в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 15:30Специальная военная операция на Украине
В Мариуполе украинские боевики повредили памятник Герою Советского Союза
 
УкраинаКиевАлександр ПушкинЖитомирская областьЧерниговВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Феликс ДзержинскийЖитомир
 
 
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