https://ria.ru/20220625/pamyatniki-1798127083.html

На Украине хотят убрать более 40 памятников в рамках "дерусификации"

На Украине хотят убрать более 40 памятников в рамках "дерусификации" - РИА Новости, 25.06.2022

На Украине хотят убрать более 40 памятников в рамках "дерусификации"

Более 40 памятников, барельефов и мемориальных досок собираются демонтировать или перенести в рамках "декоммунизации и дерусификации" на Украине, сообщили в... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T19:26

2022-06-25T19:26

2022-06-25T19:26

украина

киев

александр пушкин

житомирская область

чернигов

владимир ленин (владимир ульянов)

феликс дзержинский

житомир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786327812_0:87:2668:1588_1920x0_80_0_0_725db39a6c807a0ce56cd488ef3ebc90.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 40 памятников, барельефов и мемориальных досок собираются демонтировать или перенести в рамках "декоммунизации и дерусификации" на Украине, сообщили в украинском минкульте.Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства. Больше всего в списке памятников в Киеве – 32. Треть из них – памятники Владимиру Ленину. Также в перечне монумент в честь Октябрьской революции на площади независимости, памятник Феликсу Дзержинскому, памятник герою Советского Союза Николаю Кудряшову, памятник Михаилу Фрунзе.В Чернигове собираются демонтировать памятник Александру Пушкину, в Житомирской области - братскую могилу борцов за восстановление советской власти, памятник в честь освобождения Житомира от фашистских захватчиков.

https://ria.ru/20220604/mariupol-1793145595.html

украина

киев

житомирская область

чернигов

житомир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, александр пушкин, житомирская область, чернигов, владимир ленин (владимир ульянов), феликс дзержинский, житомир