https://ria.ru/20220625/otnosheniya-1798026861.html

Посол России назвал отношения с Канадой "политически виртуальными"

Посол России назвал отношения с Канадой "политически виртуальными" - РИА Новости, 25.06.2022

Посол России назвал отношения с Канадой "политически виртуальными"

Российско-канадские отношения стали "политически виртуальными", лишившись наполнения в виде экономических, гуманитарных или академических контактов, заявил РИА... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T01:19

2022-06-25T01:19

2022-06-25T01:19

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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Российско-канадские отношения стали "политически виртуальными", лишившись наполнения в виде экономических, гуманитарных или академических контактов, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов.Он рассказал, что на фоне украинского кризиса дело дошло до того, что во многих канадских университетах закрываются кафедры русистики, потому что "сейчас не то что пророссийские какие-то вещи, а просто объективную картинку о России давать негласно запрещено"."Кабинет Трюдо своими действиями там, где мог, полностью разрушил, а там, где не мог разрушить, полностью заморозил наши двусторонние отношения. Санкции обрубили весь товарооборот, на всех уровнях власти - на местном, федеральном - обрублены все связи. Университетам явно дана негласная команда перестать взаимодействовать с их партнёрами. Политологическое и академическое измерение полностью заморожено", - добавил Степанов.Посол РФ назвал ситуацию "печальной". "Я не знаю, куда еще можно хуже, куда дальше можно двигаться. Вычерпали мы это дно, достигли мы его или нет, не знаю", - сказал он.Степанов также назвал "низкопробной пропагандой" заявление министра международного развития Канады Харджит Саджан. Тот написал в Twitter, что президент российские власти якобы "пытаются уморить мир голодом", и обвинил российские войска в ударах по зернохранилищам в украинском городе Николаеве, совладельцем которых является канадская компания Viterra Canada."Они обвиняют Россию в том, что мы создаем кризис продовольствия и не даем экспорту зерновых из Украины осуществляться. Но они прекрасно знают, что Украина отвечает за 1% рынка зерна, что Украина сама заминировала свои портовые акватории, что сам Киев отказывается выпускать оттуда корабли и разминировать фарватер. А наша сторона ежедневно предлагает безопасные коридоры для выхода и гарантирует любые проводки для экспорта сельхозкультур из Украины", - добавил Степанов.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220623/germaniya-1797661744.html

https://ria.ru/20220625/turbiny-1798025506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, канада, в мире