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Посол России назвал отношения с Канадой "политически виртуальными" - РИА Новости, 25.06.2022
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Посол России назвал отношения с Канадой "политически виртуальными"
Посол России назвал отношения с Канадой "политически виртуальными" - РИА Новости, 25.06.2022
Посол России назвал отношения с Канадой "политически виртуальными"
Российско-канадские отношения стали "политически виртуальными", лишившись наполнения в виде экономических, гуманитарных или академических контактов, заявил РИА... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T01:19
2022-06-25T01:19
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Российско-канадские отношения стали "политически виртуальными", лишившись наполнения в виде экономических, гуманитарных или академических контактов, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов.Он рассказал, что на фоне украинского кризиса дело дошло до того, что во многих канадских университетах закрываются кафедры русистики, потому что "сейчас не то что пророссийские какие-то вещи, а просто объективную картинку о России давать негласно запрещено"."Кабинет Трюдо своими действиями там, где мог, полностью разрушил, а там, где не мог разрушить, полностью заморозил наши двусторонние отношения. Санкции обрубили весь товарооборот, на всех уровнях власти - на местном, федеральном - обрублены все связи. Университетам явно дана негласная команда перестать взаимодействовать с их партнёрами. Политологическое и академическое измерение полностью заморожено", - добавил Степанов.Посол РФ назвал ситуацию "печальной". "Я не знаю, куда еще можно хуже, куда дальше можно двигаться. Вычерпали мы это дно, достигли мы его или нет, не знаю", - сказал он.Степанов также назвал "низкопробной пропагандой" заявление министра международного развития Канады Харджит Саджан. Тот написал в Twitter, что президент российские власти якобы "пытаются уморить мир голодом", и обвинил российские войска в ударах по зернохранилищам в украинском городе Николаеве, совладельцем которых является канадская компания Viterra Canada."Они обвиняют Россию в том, что мы создаем кризис продовольствия и не даем экспорту зерновых из Украины осуществляться. Но они прекрасно знают, что Украина отвечает за 1% рынка зерна, что Украина сама заминировала свои портовые акватории, что сам Киев отказывается выпускать оттуда корабли и разминировать фарватер. А наша сторона ежедневно предлагает безопасные коридоры для выхода и гарантирует любые проводки для экспорта сельхозкультур из Украины", - добавил Степанов.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220623/germaniya-1797661744.html
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россия, канада, в мире
01:19 25.06.2022
 
Посол России назвал отношения с Канадой "политически виртуальными"

Посол в Оттаве Степанов назвал российско-канадские отношения "политически виртуальными"

© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Российско-канадские отношения стали "политически виртуальными", лишившись наполнения в виде экономических, гуманитарных или академических контактов, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов.
Он рассказал, что на фоне украинского кризиса дело дошло до того, что во многих канадских университетах закрываются кафедры русистики, потому что "сейчас не то что пророссийские какие-то вещи, а просто объективную картинку о России давать негласно запрещено".
"Наши отношения усилиями правительства (Джастина) Трюдо становятся сугубо политически виртуальными без какой-то практической подушки, потому что нет ни экономических контактов, ни гуманитарных, ни культурных, ни академических - и вот такое странное состояние, в таком лимбо мы находимся сейчас", - сказал собеседник агентства.
"Кабинет Трюдо своими действиями там, где мог, полностью разрушил, а там, где не мог разрушить, полностью заморозил наши двусторонние отношения. Санкции обрубили весь товарооборот, на всех уровнях власти - на местном, федеральном - обрублены все связи. Университетам явно дана негласная команда перестать взаимодействовать с их партнёрами. Политологическое и академическое измерение полностью заморожено", - добавил Степанов.
Посол РФ назвал ситуацию "печальной". "Я не знаю, куда еще можно хуже, куда дальше можно двигаться. Вычерпали мы это дно, достигли мы его или нет, не знаю", - сказал он.
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Степанов также назвал "низкопробной пропагандой" заявление министра международного развития Канады Харджит Саджан. Тот написал в Twitter, что президент российские власти якобы "пытаются уморить мир голодом", и обвинил российские войска в ударах по зернохранилищам в украинском городе Николаеве, совладельцем которых является канадская компания Viterra Canada.
"Это низкопробная пропаганда. Она не имеет общего с действительностью. Прекрасно правительство Канады понимает, кто несет ответственность за продовольственный кризис в мире. Это и собственный рыночно-сельскохозяйственный просчет западных государств, и их санкционная политика, которая разрушила логистические и финансовые связи", - сказал посол.
"Они обвиняют Россию в том, что мы создаем кризис продовольствия и не даем экспорту зерновых из Украины осуществляться. Но они прекрасно знают, что Украина отвечает за 1% рынка зерна, что Украина сама заминировала свои портовые акватории, что сам Киев отказывается выпускать оттуда корабли и разминировать фарватер. А наша сторона ежедневно предлагает безопасные коридоры для выхода и гарантирует любые проводки для экспорта сельхозкультур из Украины", - добавил Степанов.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
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