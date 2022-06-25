В Оренбурге простятся с летчиками, погибшими в авиакатастрофе в Рязани
Глава Оренбургской области Паслер: с летчиками, погибшими в Рязани, простятся 26 июня
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНа месте крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области
На месте крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области. Архивное фото
УФА, 25 июн – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что прощание с четырьмя летчиками, погибшими при жесткой посадке самолета Ил-76 в Рязанской области, состоится в Оренбурге 26 июня.
Минобороны РФ ранее сообщило о жесткой посадке в Рязанской области военно-транспортного самолета Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета: из-за неисправности двигателя экипаж решил совершить посадку на грунт, при соприкосновении с землей самолет частично разрушился. По данным правительства региона, четыре человека погибли, пятеро госпитализированы.
"Завтра мы проводим в последний путь летчиков военно-транспортной авиационной дивизии, погибших в Рязанской области в ходе исполнения специального задания. Они ушли как настоящие мужчины, до последней минуты борясь за жизни мирных жителей и своих боевых товарищей", - написал Паслер в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что экипаж самолета увел горящее судно от жилых домов и совершил жесткую посадку на открытой местности. "К сожалению, четверо летчиков погибли, один военнослужащий умер в больнице. За жизнь еще четверых сейчас борются врачи. Светлая память героям! Они до конца исполнили свой воинский долг и навсегда останутся в нашей памяти", - написал губернатор.
В правительстве Оренбургской области РИА Новости уточнили, что в Оренбурге 26 июня состоится прощание с четырьмя летчиками. "В Оренбурге похоронят только двоих, еще тела двоих пилотов увезут хоронить в другие регионы", - сказал собеседник.