https://ria.ru/20220625/orenburg-1798063286.html

В Оренбурге простятся с летчиками, погибшими в авиакатастрофе в Рязани

В Оренбурге простятся с летчиками, погибшими в авиакатастрофе в Рязани - РИА Новости, 25.06.2022

В Оренбурге простятся с летчиками, погибшими в авиакатастрофе в Рязани

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что прощание с четырьмя летчиками, погибшими при жесткой посадке самолета Ил-76 в Рязанской области,... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T11:42

2022-06-25T11:42

2022-06-25T11:42

оренбург

рязанская область

оренбургская область

ил-76

общество

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УФА, 25 июн – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что прощание с четырьмя летчиками, погибшими при жесткой посадке самолета Ил-76 в Рязанской области, состоится в Оренбурге 26 июня.Минобороны РФ ранее сообщило о жесткой посадке в Рязанской области военно-транспортного самолета Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета: из-за неисправности двигателя экипаж решил совершить посадку на грунт, при соприкосновении с землей самолет частично разрушился. По данным правительства региона, четыре человека погибли, пятеро госпитализированы."Завтра мы проводим в последний путь летчиков военно-транспортной авиационной дивизии, погибших в Рязанской области в ходе исполнения специального задания. Они ушли как настоящие мужчины, до последней минуты борясь за жизни мирных жителей и своих боевых товарищей", - написал Паслер в своем Telegram-канале.Он рассказал, что экипаж самолета увел горящее судно от жилых домов и совершил жесткую посадку на открытой местности. "К сожалению, четверо летчиков погибли, один военнослужащий умер в больнице. За жизнь еще четверых сейчас борются врачи. Светлая память героям! Они до конца исполнили свой воинский долг и навсегда останутся в нашей памяти", - написал губернатор.В правительстве Оренбургской области РИА Новости уточнили, что в Оренбурге 26 июня состоится прощание с четырьмя летчиками. "В Оренбурге похоронят только двоих, еще тела двоих пилотов увезут хоронить в другие регионы", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20220624/krushenie-1797794075.html

https://ria.ru/20220624/samolet-1797729741.html

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рязанская область

оренбургская область

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Дарья Буймова

оренбург, рязанская область, оренбургская область, ил-76, общество