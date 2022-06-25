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В Оренбурге простятся с летчиками, погибшими в авиакатастрофе в Рязани - РИА Новости, 25.06.2022
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В Оренбурге простятся с летчиками, погибшими в авиакатастрофе в Рязани
В Оренбурге простятся с летчиками, погибшими в авиакатастрофе в Рязани - РИА Новости, 25.06.2022
В Оренбурге простятся с летчиками, погибшими в авиакатастрофе в Рязани
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что прощание с четырьмя летчиками, погибшими при жесткой посадке самолета Ил-76 в Рязанской области,... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T11:42
2022-06-25T11:42
оренбург
рязанская область
оренбургская область
ил-76
общество
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УФА, 25 июн – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что прощание с четырьмя летчиками, погибшими при жесткой посадке самолета Ил-76 в Рязанской области, состоится в Оренбурге 26 июня.Минобороны РФ ранее сообщило о жесткой посадке в Рязанской области военно-транспортного самолета Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета: из-за неисправности двигателя экипаж решил совершить посадку на грунт, при соприкосновении с землей самолет частично разрушился. По данным правительства региона, четыре человека погибли, пятеро госпитализированы."Завтра мы проводим в последний путь летчиков военно-транспортной авиационной дивизии, погибших в Рязанской области в ходе исполнения специального задания. Они ушли как настоящие мужчины, до последней минуты борясь за жизни мирных жителей и своих боевых товарищей", - написал Паслер в своем Telegram-канале.Он рассказал, что экипаж самолета увел горящее судно от жилых домов и совершил жесткую посадку на открытой местности. "К сожалению, четверо летчиков погибли, один военнослужащий умер в больнице. За жизнь еще четверых сейчас борются врачи. Светлая память героям! Они до конца исполнили свой воинский долг и навсегда останутся в нашей памяти", - написал губернатор.В правительстве Оренбургской области РИА Новости уточнили, что в Оренбурге 26 июня состоится прощание с четырьмя летчиками. "В Оренбурге похоронят только двоих, еще тела двоих пилотов увезут хоронить в другие регионы", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20220624/krushenie-1797794075.html
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оренбург, рязанская область, оренбургская область, ил-76, общество
11:42 25.06.2022
 
В Оренбурге простятся с летчиками, погибшими в авиакатастрофе в Рязани

Глава Оренбургской области Паслер: с летчиками, погибшими в Рязани, простятся 26 июня

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНа месте крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области
На месте крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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На месте крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области. Архивное фото
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УФА, 25 июн – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что прощание с четырьмя летчиками, погибшими при жесткой посадке самолета Ил-76 в Рязанской области, состоится в Оренбурге 26 июня.
Минобороны РФ ранее сообщило о жесткой посадке в Рязанской области военно-транспортного самолета Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета: из-за неисправности двигателя экипаж решил совершить посадку на грунт, при соприкосновении с землей самолет частично разрушился. По данным правительства региона, четыре человека погибли, пятеро госпитализированы.
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Экипаж до последнего отводил машину от жилых домов: крушение Ил-76 в Рязани
"Завтра мы проводим в последний путь летчиков военно-транспортной авиационной дивизии, погибших в Рязанской области в ходе исполнения специального задания. Они ушли как настоящие мужчины, до последней минуты борясь за жизни мирных жителей и своих боевых товарищей", - написал Паслер в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что экипаж самолета увел горящее судно от жилых домов и совершил жесткую посадку на открытой местности. "К сожалению, четверо летчиков погибли, один военнослужащий умер в больнице. За жизнь еще четверых сейчас борются врачи. Светлая память героям! Они до конца исполнили свой воинский долг и навсегда останутся в нашей памяти", - написал губернатор.
В правительстве Оренбургской области РИА Новости уточнили, что в Оренбурге 26 июня состоится прощание с четырьмя летчиками. "В Оренбурге похоронят только двоих, еще тела двоих пилотов увезут хоронить в другие регионы", - сказал собеседник.
На месте крушения самолета в Рязани - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
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При крушении Ил-76 в Рязани погибли четыре человека
 
ОренбургРязанская областьОренбургская областьИл-76Общество
 
 
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