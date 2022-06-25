https://ria.ru/20220625/okhlazhdenie-1798031373.html
Врач рассказал, как охладиться в жару, чтобы не простудиться
Врач рассказал, как охладиться в жару, чтобы не простудиться - РИА Новости, 25.06.2022
Врач рассказал, как охладиться в жару, чтобы не простудиться
Охлаждаться в жару нужно постепенно снижая температуру, например, не включать кондиционер сразу на самую низкую температуру и принимать душ умеренно прохладным, РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T03:28
2022-06-25T03:28
2022-06-25T03:28
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Охлаждаться в жару нужно постепенно снижая температуру, например, не включать кондиционер сразу на самую низкую температуру и принимать душ умеренно прохладным, а также не пить ледяную воду и есть мороженое маленькими кусочками, согревая во рту, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, погода в ближайшие три дня будет "миллион на миллион" - очень солнечная, сухая, температура станет повышаться с каждым днем до аномальных значений. На пик жара выйдет к понедельнику, когда днем будет плюс 31-33.Он отметил, что принимать душ стоит умеренно прохладным. Заходить в водоем в жаркую погоду нужно постепенно, привыкая к температуре воды."Не пейте ледяную воду. Вода должна быть умеренно прохладной, иначе можно получить воспаление в горле. Кстати, комфортной температуры воду можно попить в павильоне "Здоровая Москва", и заодно бесплатно и всего за один час проверить свое здоровье", - добавил врач.Тяжельников отметил, что есть мороженое на жаре нужно маленькими кусочками, согревая во рту.
https://ria.ru/20220625/zhara-1798030229.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, здоровье - общество
Врач рассказал, как охладиться в жару, чтобы не простудиться
Врач Тяжельников посоветовал не пить ледяную воду в жару, чтобы не простудиться
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Охлаждаться в жару нужно постепенно снижая температуру, например, не включать кондиционер сразу на самую низкую температуру и принимать душ умеренно прохладным, а также не пить ледяную воду и есть мороженое маленькими кусочками, согревая во рту, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
, погода в ближайшие три дня будет "миллион на миллион" - очень солнечная, сухая, температура станет повышаться с каждым днем до аномальных значений. На пик жара выйдет к понедельнику, когда днем будет плюс 31-33.
"Охлаждаться нужно так, чтобы не простудиться. Основная причина – переохлаждение, которое происходит из-за резкого перепада температур, что вызывает стресс у организма и резкое падение иммунитета. Поэтому охлаждаться нужно постепенно снижая температуру и давать возможность организму адаптироваться. Например, если вы с жару садитесь в автомобиль, не включайте кондиционер сразу на самую низкую температуру. Снижайте ее постепенно, оставляя на оптимальном уровне – 21-22 градуса", - рассказал Тяжельников.
Он отметил, что принимать душ стоит умеренно прохладным. Заходить в водоем в жаркую погоду нужно постепенно, привыкая к температуре воды.
"Не пейте ледяную воду. Вода должна быть умеренно прохладной, иначе можно получить воспаление в горле. Кстати, комфортной температуры воду можно попить в павильоне "Здоровая Москва", и заодно бесплатно и всего за один час проверить свое здоровье", - добавил врач.
Тяжельников отметил, что есть мороженое на жаре нужно маленькими кусочками, согревая во рту.