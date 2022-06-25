https://ria.ru/20220625/okhlazhdenie-1798031373.html

Врач рассказал, как охладиться в жару, чтобы не простудиться

Врач рассказал, как охладиться в жару, чтобы не простудиться - РИА Новости, 25.06.2022

Врач рассказал, как охладиться в жару, чтобы не простудиться

Охлаждаться в жару нужно постепенно снижая температуру, например, не включать кондиционер сразу на самую низкую температуру и принимать душ умеренно прохладным, РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T03:28

2022-06-25T03:28

2022-06-25T03:28

общество

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Охлаждаться в жару нужно постепенно снижая температуру, например, не включать кондиционер сразу на самую низкую температуру и принимать душ умеренно прохладным, а также не пить ледяную воду и есть мороженое маленькими кусочками, согревая во рту, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, погода в ближайшие три дня будет "миллион на миллион" - очень солнечная, сухая, температура станет повышаться с каждым днем до аномальных значений. На пик жара выйдет к понедельнику, когда днем будет плюс 31-33.Он отметил, что принимать душ стоит умеренно прохладным. Заходить в водоем в жаркую погоду нужно постепенно, привыкая к температуре воды."Не пейте ледяную воду. Вода должна быть умеренно прохладной, иначе можно получить воспаление в горле. Кстати, комфортной температуры воду можно попить в павильоне "Здоровая Москва", и заодно бесплатно и всего за один час проверить свое здоровье", - добавил врач.Тяжельников отметил, что есть мороженое на жаре нужно маленькими кусочками, согревая во рту.

https://ria.ru/20220625/zhara-1798030229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, здоровье - общество