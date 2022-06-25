https://ria.ru/20220625/odessa-1798113363.html
В Одессе из библиотек уберут русскую литературу, сообщили СМИ
В Одессе из библиотек уберут русскую литературу, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.06.2022
В Одессе из библиотек уберут русскую литературу, сообщили СМИ
Русскую литературу убирают из библиотек Одессы, сообщает издание "Страна". РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T17:54
2022-06-25T17:54
2022-06-25T17:54
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Русскую литературу убирают из библиотек Одессы, сообщает издание "Страна".Ранее в министерстве образования Украины сообщили, что из школьной программы уберут произведения русских писателей. На этой неделе украинский парламент принял законопроект о запрете ввоза и распространения книг и издательской продукции из России и Белоруссии."Из одесских библиотек убирают русскую литературу. Фото, иллюстрирующие этот процесс, появляются в местных пабликах", - пишет "Страна".Тем, у кого есть вопросы по этому поводу, предлагают обращаться в СБ Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, белоруссия, одесса
В Одессе из библиотек уберут русскую литературу, сообщили СМИ
"Страна": в Одессе из библиотек уберут русскую литературу