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В Одессе из библиотек уберут русскую литературу, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.06.2022
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В Одессе из библиотек уберут русскую литературу, сообщили СМИ
В Одессе из библиотек уберут русскую литературу, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.06.2022
В Одессе из библиотек уберут русскую литературу, сообщили СМИ
Русскую литературу убирают из библиотек Одессы, сообщает издание "Страна". РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T17:54
2022-06-25T17:54
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Русскую литературу убирают из библиотек Одессы, сообщает издание "Страна".Ранее в министерстве образования Украины сообщили, что из школьной программы уберут произведения русских писателей. На этой неделе украинский парламент принял законопроект о запрете ввоза и распространения книг и издательской продукции из России и Белоруссии."Из одесских библиотек убирают русскую литературу. Фото, иллюстрирующие этот процесс, появляются в местных пабликах", - пишет "Страна".Тем, у кого есть вопросы по этому поводу, предлагают обращаться в СБ Украины.
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в мире, украина, россия, белоруссия, одесса
17:54 25.06.2022
 
В Одессе из библиотек уберут русскую литературу, сообщили СМИ

"Страна": в Одессе из библиотек уберут русскую литературу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДевушка читает книгу в библиотеке
Девушка читает книгу в библиотеке - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Русскую литературу убирают из библиотек Одессы, сообщает издание "Страна".
Ранее в министерстве образования Украины сообщили, что из школьной программы уберут произведения русских писателей. На этой неделе украинский парламент принял законопроект о запрете ввоза и распространения книг и издательской продукции из России и Белоруссии.
"Из одесских библиотек убирают русскую литературу. Фото, иллюстрирующие этот процесс, появляются в местных пабликах", - пишет "Страна".
Тем, у кого есть вопросы по этому поводу, предлагают обращаться в СБ Украины.
Урок русского языка - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
09:26
Володин посоветовал украинцам не выбрасывать учебники по русскому языку
 
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