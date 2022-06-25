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Украинские войска за пять минут обстреляли Ясиноватую и Александровку в ДНР

Украинские войска за пять минут обстреляли Ясиноватую и Александровку в ДНР - РИА Новости, 25.06.2022

Украинские войска за пять минут обстреляли Ясиноватую и Александровку в ДНР

Украинские войска за пять минут обстреляли Ясиноватую и Александровку, выпущено девять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T12:53

2022-06-25T12:53

2022-06-25T14:59

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Ясиноватую и Александровку, выпущено девять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению в Telegram-канале представительства, Ясиноватую обстреляли в 12.17, а Александровку - в 12.22. По Ясиноватой выпущено три снаряда, а по Александровке - шесть.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

ясиноватая

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика