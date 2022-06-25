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Украинские войска за пять минут обстреляли Ясиноватую и Александровку в ДНР
Украинские войска за пять минут обстреляли Ясиноватую и Александровку в ДНР - РИА Новости, 25.06.2022
Украинские войска за пять минут обстреляли Ясиноватую и Александровку в ДНР
Украинские войска за пять минут обстреляли Ясиноватую и Александровку, выпущено девять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T12:53
2022-06-25T12:53
2022-06-25T14:59
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Ясиноватую и Александровку, выпущено девять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению в Telegram-канале представительства, Ясиноватую обстреляли в 12.17, а Александровку - в 12.22. По Ясиноватой выпущено три снаряда, а по Александровке - шесть.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
ясиноватая
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика
12:53 25.06.2022 (обновлено: 14:59 25.06.2022)
Украинские войска за пять минут обстреляли Ясиноватую и Александровку в ДНР
ВСУ за пять минут выпустили по Ясиноватой и Александровке в ДНР девять снарядов