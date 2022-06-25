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Украинские войска обстреляли Горловку 122-миллиметровыми снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку 122-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 25.06.2022
Украинские войска обстреляли Горловку 122-миллиметровыми снарядами
Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T22:05
2022-06-25T22:05
2022-06-25T22:05
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Горловке в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220625/spetsoperatsiya-1798133787.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Горловку 122-миллиметровыми снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке восемь 122-миллиметровых снарядов