https://ria.ru/20220625/obstrel-1798115878.html

Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра

Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 25.06.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра

Украинские войска в 17.40 обстреляли Макеевку, выпущено восемь снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T18:10

2022-06-25T18:10

2022-06-25T18:18

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

украина

нато

сша

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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.40 обстреляли Макеевку, выпущено восемь снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220625/azot-1798113545.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, украина, нато, сша