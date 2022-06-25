https://ria.ru/20220625/obstrel-1798115878.html
Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра
Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 25.06.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра
Украинские войска в 17.40 обстреляли Макеевку, выпущено восемь снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T18:10
2022-06-25T18:10
2022-06-25T18:18
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
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нато
сша
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ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.40 обстреляли Макеевку, выпущено восемь снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220625/azot-1798113545.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, украина, нато, сша
18:10 25.06.2022 (обновлено: 18:18 25.06.2022)
Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра