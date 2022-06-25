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В Нью-Йорке собрались несколько тысяч человек из-за решения суда по абортам - РИА Новости, 25.06.2022
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В Нью-Йорке собрались несколько тысяч человек из-за решения суда по абортам
В Нью-Йорке собрались несколько тысяч человек из-за решения суда по абортам - РИА Новости, 25.06.2022
В Нью-Йорке собрались несколько тысяч человек из-за решения суда по абортам
Несколько тысяч человек собрались в Вашингтон-сквер-парке в центре Нью-Йорка в знак протеста против решения Верховного суда США, которое отменило... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T03:14
2022-06-25T03:14
в мире
сша
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НЬЮ-ЙОРК, 25 июн - РИА Новости. Несколько тысяч человек собрались в Вашингтон-сквер-парке в центре Нью-Йорка в знак протеста против решения Верховного суда США, которое отменило конституционные гарантии права на аборты, передает корреспондент РИА Новости.Среди собравшихся много представителей молодежи: студентов, неформалов и представителей ЛГБТ-сообщества. Есть и люди в возрасте. Слышатся гневные возгласы и кричалки в адрес Верховного суда."Оплодотворенное яйцо - не человек", "Абортируйте Верховный суд США", "Аборт - это самозащита", "Конец женоненавистничеству" - вот лишь немногие из плакатов.Как рассказала корреспонденту РИА Новости женщина, представившаяся Карлой, ее возмущает сегодняшнее решение. "Это не просто дико. Это проявление оголтелой власти мужчин и еще одно унижение женщин. Нам диктуют, что делать с нашим телом", - заявила пришедшая на митинг.По мнению Курта, решение Верховного суда спровоцирует всплеск подпольной продажи препаратов для аборта."Мое тело - мой выбор", - скандирует толпа.Звучат среди пришедших и кричалки движения Black Lives Matter: "Нет справедливости - не будет мира".Тем не менее, даже здесь в городе, где власти поддерживают право на аборт, встречаются те, кто против этой процедуры.На площади Юнион-сквер чернокожая женщина вступила в перепалку с другими активистами. "Это болезнь", - кричит она, указывая на плакаты противников ограничения права на аборты.В пятницу в Нью-Йорке параллельно проходят митинги в ряде районов. Над ними зависли вертолеты. Наряды полиции усилены, но не снаряжены в шлемы и жилеты. Полицейские спокойно наблюдают за акциями со стороны. Обстановка на митингах спокойная.Верховный суд США в пятницу пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, это позволяет американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. Президент США Джо Байден выступил с резкой критикой в адрес решения Верховного суда. Он отметил, что законы штатов о запрете абортов, которые теперь автоматически вступят в силу, поставят женщин под угрозу. По словам Байдена, решение Верховного суда отбрасывает страну на 150 лет назад. Дело "Роу против Уэйда" 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.
https://ria.ru/20220625/aborty-1798028523.html
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в мире, сша
03:14 25.06.2022
 
В Нью-Йорке собрались несколько тысяч человек из-за решения суда по абортам

В центре Нью-Йорка собрались несколько тысяч человек из-за решения суда по абортам

© AFP 2022 / CHANDAN KHANNAАмериканские активисты, выступающие против решения суда по абортам
Американские активисты, выступающие против решения суда по абортам - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© AFP 2022 / CHANDAN KHANNA
Американские активисты, выступающие против решения суда по абортам. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 25 июн - РИА Новости. Несколько тысяч человек собрались в Вашингтон-сквер-парке в центре Нью-Йорка в знак протеста против решения Верховного суда США, которое отменило конституционные гарантии права на аборты, передает корреспондент РИА Новости.
Среди собравшихся много представителей молодежи: студентов, неформалов и представителей ЛГБТ-сообщества. Есть и люди в возрасте. Слышатся гневные возгласы и кричалки в адрес Верховного суда.
Протестующие возле здания Верховного суда США, который принял решение о запрете абортов - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
Вчера, 02:15
Глава ВОЗ разочаровался решением Верховного суда США по абортам
"Оплодотворенное яйцо - не человек", "Абортируйте Верховный суд США", "Аборт - это самозащита", "Конец женоненавистничеству" - вот лишь немногие из плакатов.
Как рассказала корреспонденту РИА Новости женщина, представившаяся Карлой, ее возмущает сегодняшнее решение. "Это не просто дико. Это проявление оголтелой власти мужчин и еще одно унижение женщин. Нам диктуют, что делать с нашим телом", - заявила пришедшая на митинг.
"Люди побогаче из какого-нибудь Техаса могут додуматься полететь в другой штат, например в Нью-Йорк, и сделать аборт в случае необходимости. А население победнее пойдет делать подпольный аборт", - сказал РИА Новости молодой человек по имени Ник.
По мнению Курта, решение Верховного суда спровоцирует всплеск подпольной продажи препаратов для аборта.
"Мое тело - мой выбор", - скандирует толпа.
Звучат среди пришедших и кричалки движения Black Lives Matter: "Нет справедливости - не будет мира".
Тем не менее, даже здесь в городе, где власти поддерживают право на аборт, встречаются те, кто против этой процедуры.
Протест у здания Верховного суда США после решения о запрете абортов. 24 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 21:47
В ООН прокомментировали решение Верховного суда США по абортам
На площади Юнион-сквер чернокожая женщина вступила в перепалку с другими активистами. "Это болезнь", - кричит она, указывая на плакаты противников ограничения права на аборты.
В пятницу в Нью-Йорке параллельно проходят митинги в ряде районов. Над ними зависли вертолеты. Наряды полиции усилены, но не снаряжены в шлемы и жилеты. Полицейские спокойно наблюдают за акциями со стороны. Обстановка на митингах спокойная.
Верховный суд США в пятницу пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, это позволяет американским штатам самостоятельно регулировать эту сферу. Президент США Джо Байден выступил с резкой критикой в адрес решения Верховного суда. Он отметил, что законы штатов о запрете абортов, которые теперь автоматически вступят в силу, поставят женщин под угрозу. По словам Байдена, решение Верховного суда отбрасывает страну на 150 лет назад. Дело "Роу против Уэйда" 1973 года предоставляло женщинам право на проведение операций по прерыванию беременности без ограничений со стороны государства.
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 22:34
Минюст США заявил о несогласии с решением Верховного суда по абортам
 
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