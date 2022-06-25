Неонацисты оборудовали склады с оружием в гражданских объектах в Николаеве
Минобороны: неонацисты оборудовали склады с оружием в гражданских объектах в Николаеве
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие Украины несут противотанковые мины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие Украины несут противотанковые мины. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Неонацисты оборудовали склады с оружием в детском саду, медицинской базе и клубе в городе Николаеве на юге Украины, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Николаеве в зданиях детского сада № 52 (Парусный переулок), базы специального медицинского обеспечения и клуба (ул. Героев Украины) неонацисты оборудовали склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а на территории густонаселенного микрорайона Соляные разместили крупнокалиберные артиллерийские орудия", - сказал он.
По словам Мизинцева, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки горожан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, а также Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск.