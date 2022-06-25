https://ria.ru/20220625/neonatsisty-1798146969.html

Неонацисты оборудовали склады с оружием в гражданских объектах в Николаеве

Неонацисты оборудовали склады с оружием в гражданских объектах в Николаеве - РИА Новости, 25.06.2022

Неонацисты оборудовали склады с оружием в гражданских объектах в Николаеве

Неонацисты оборудовали склады с оружием в детском саду, медицинской базе и клубе в городе Николаеве на юге Украины, заявил в субботу начальник Национального... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T21:49

2022-06-25T21:49

2022-06-25T21:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

николаев (украина)

россия

вооруженные силы украины

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796536755_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_2dc54ce48975b5a775bfdeeb18a2f8fb.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Неонацисты оборудовали склады с оружием в детском саду, медицинской базе и клубе в городе Николаеве на юге Украины, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Николаеве в зданиях детского сада № 52 (Парусный переулок), базы специального медицинского обеспечения и клуба (ул. Героев Украины) неонацисты оборудовали склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а на территории густонаселенного микрорайона Соляные разместили крупнокалиберные артиллерийские орудия", - сказал он.По словам Мизинцева, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки горожан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаютсяРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, а также Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск.

https://ria.ru/20220625/provokatsiya-1798146238.html

https://ria.ru/20220625/detsad-1798145903.html

украина

николаев (украина)

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, николаев (украина), россия, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, донбасс