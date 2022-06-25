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Неонацисты оборудовали склады с оружием в гражданских объектах в Николаеве - РИА Новости, 25.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220625/neonatsisty-1798146969.html
Неонацисты оборудовали склады с оружием в гражданских объектах в Николаеве
Неонацисты оборудовали склады с оружием в гражданских объектах в Николаеве - РИА Новости, 25.06.2022
Неонацисты оборудовали склады с оружием в гражданских объектах в Николаеве
Неонацисты оборудовали склады с оружием в детском саду, медицинской базе и клубе в городе Николаеве на юге Украины, заявил в субботу начальник Национального... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T21:49
2022-06-25T21:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николаев (украина)
россия
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Неонацисты оборудовали склады с оружием в детском саду, медицинской базе и клубе в городе Николаеве на юге Украины, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Николаеве в зданиях детского сада № 52 (Парусный переулок), базы специального медицинского обеспечения и клуба (ул. Героев Украины) неонацисты оборудовали склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а на территории густонаселенного микрорайона Соляные разместили крупнокалиберные артиллерийские орудия", - сказал он.По словам Мизинцева, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки горожан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаютсяРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, а также Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск.
https://ria.ru/20220625/provokatsiya-1798146238.html
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николаев (украина)
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в мире, украина, николаев (украина), россия, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, донбасс
21:49 25.06.2022
 
Неонацисты оборудовали склады с оружием в гражданских объектах в Николаеве

Минобороны: неонацисты оборудовали склады с оружием в гражданских объектах в Николаеве

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие Украины несут противотанковые мины
Военнослужащие Украины несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие Украины несут противотанковые мины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Неонацисты оборудовали склады с оружием в детском саду, медицинской базе и клубе в городе Николаеве на юге Украины, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Николаеве в зданиях детского сада № 52 (Парусный переулок), базы специального медицинского обеспечения и клуба (ул. Героев Украины) неонацисты оборудовали склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а на территории густонаселенного микрорайона Соляные разместили крупнокалиберные артиллерийские орудия", - сказал он.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, а также Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколаев (Украина)РоссияВооруженные силы УкраиныМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФДонбасс
 
 
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