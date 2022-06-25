Столтенберг обсудил с Эрдоганом заявки Финляндии и Швеции в НАТО
Столтенберг положительно оценил разговор с Эрдоганом о заявках Финляндии и Швеции в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ/АНКАРА, 25 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявки Финляндии и Швеции на членство в альянсе, переговоры продолжатся на следующей неделе.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
"Хороший звонок с Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом нашего уважаемого члена, Турции, чтобы обсудить заявки Финляндии и Швеции в НАТО. Мы договорились продолжить переговоры в Брюсселе и Мадриде на следующей неделе", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter-аккаунте Столтенберга.
В канцелярии турецкого лидера РИА Новости сообщили, что в ходе переговоров турецкий лидер подчеркнул, что Швеция и Финляндия должны предпринять конкретные и искренние шаги против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), снять эмбарго и аналогичные ограничения в отношении Турции в отношении экспорта продукции оборонной промышленности и взять на себя обязательство не прибегать к ним в будущем.