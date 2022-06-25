https://ria.ru/20220625/nato-1798101356.html

Столтенберг обсудил с Эрдоганом заявки Финляндии и Швеции в НАТО

Столтенберг обсудил с Эрдоганом заявки Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 25.06.2022

Столтенберг обсудил с Эрдоганом заявки Финляндии и Швеции в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявки Финляндии и Швеции на членство в альянсе, переговоры продолжатся РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T16:07

2022-06-25T16:07

2022-06-25T16:07

нато

финляндия

швеция

турция

в мире

рабочая партия курдистана

йенс столтенберг

реджеп тайип эрдоган

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БРЮССЕЛЬ/АНКАРА, 25 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявки Финляндии и Швеции на членство в альянсе, переговоры продолжатся на следующей неделе.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.В канцелярии турецкого лидера РИА Новости сообщили, что в ходе переговоров турецкий лидер подчеркнул, что Швеция и Финляндия должны предпринять конкретные и искренние шаги против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), снять эмбарго и аналогичные ограничения в отношении Турции в отношении экспорта продукции оборонной промышленности и взять на себя обязательство не прибегать к ним в будущем.

https://ria.ru/20220625/stoltenberg-1798052921.html

финляндия

швеция

турция

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нато, финляндия, швеция, турция, в мире, рабочая партия курдистана, йенс столтенберг, реджеп тайип эрдоган