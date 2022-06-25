https://ria.ru/20220625/nartsiss-1798069056.html

Бывшая супруга певца Пьера Нарцисса хочет, чтобы его похоронили в Москве

Бывшая супруга певца Пьера Нарцисса хочет, чтобы его похоронили в Москве - РИА Новости, 25.06.2022

Бывшая супруга певца Пьера Нарцисса хочет, чтобы его похоронили в Москве

Валерия Калачева, бывшая супруга Пьера Нарцисса, будет настаивать на том, чтобы певца похоронили в Москве, хотя его родственники ранее выразили желание провести РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T12:27

2022-06-25T12:27

2022-06-25T12:27

камерун

общество

пьер нарцисс

россия

москва

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Валерия Калачева, бывшая супруга Пьера Нарцисса, будет настаивать на том, чтобы певца похоронили в Москве, хотя его родственники ранее выразили желание провести похороны на их родине в Камеруне, сообщила журналистам в субботу представитель Калачевой.Российский певец камерунского происхождения Нарцисс скончался на 46-м году жизни. Как сообщила в субботу РИА Новости его экс-супруга, прощание с артистом, которое должно было пройти 25 июня, переносится на среду."Валерия не может сейчас подъехать. Она делает в посольстве (Камеруна) бумаги. Мама Пьера хочет, чтобы он был похоронен у себя на земле. Но дочка и бывшая супруга все-таки настаивают на том, чтобы он был погребён здесь, в России", - заявила представитель Калачевой.

https://ria.ru/20220625/proschanie-1798061683.html

камерун

россия

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камерун, общество, пьер нарцисс, россия, москва