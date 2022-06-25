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Бывшая супруга певца Пьера Нарцисса хочет, чтобы его похоронили в Москве - РИА Новости, 25.06.2022
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Бывшая супруга певца Пьера Нарцисса хочет, чтобы его похоронили в Москве
Бывшая супруга певца Пьера Нарцисса хочет, чтобы его похоронили в Москве - РИА Новости, 25.06.2022
Бывшая супруга певца Пьера Нарцисса хочет, чтобы его похоронили в Москве
Валерия Калачева, бывшая супруга Пьера Нарцисса, будет настаивать на том, чтобы певца похоронили в Москве, хотя его родственники ранее выразили желание провести РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T12:27
2022-06-25T12:27
камерун
общество
пьер нарцисс
россия
москва
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Валерия Калачева, бывшая супруга Пьера Нарцисса, будет настаивать на том, чтобы певца похоронили в Москве, хотя его родственники ранее выразили желание провести похороны на их родине в Камеруне, сообщила журналистам в субботу представитель Калачевой.Российский певец камерунского происхождения Нарцисс скончался на 46-м году жизни. Как сообщила в субботу РИА Новости его экс-супруга, прощание с артистом, которое должно было пройти 25 июня, переносится на среду."Валерия не может сейчас подъехать. Она делает в посольстве (Камеруна) бумаги. Мама Пьера хочет, чтобы он был похоронен у себя на земле. Но дочка и бывшая супруга все-таки настаивают на том, чтобы он был погребён здесь, в России", - заявила представитель Калачевой.
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камерун, общество, пьер нарцисс, россия, москва
12:27 25.06.2022
 
Бывшая супруга певца Пьера Нарцисса хочет, чтобы его похоронили в Москве

Бывшая супруга певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева хочет, чтобы его похоронили в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Пьер Нарцисс с женой Валерией Калачевой и дочерью Каролиной
Певец Пьер Нарцисс с женой Валерией Калачевой и дочерью Каролиной - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певец Пьер Нарцисс с женой Валерией Калачевой и дочерью Каролиной. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Валерия Калачева, бывшая супруга Пьера Нарцисса, будет настаивать на том, чтобы певца похоронили в Москве, хотя его родственники ранее выразили желание провести похороны на их родине в Камеруне, сообщила журналистам в субботу представитель Калачевой.
Российский певец камерунского происхождения Нарцисс скончался на 46-м году жизни. Как сообщила в субботу РИА Новости его экс-супруга, прощание с артистом, которое должно было пройти 25 июня, переносится на среду.
"Валерия не может сейчас подъехать. Она делает в посольстве (Камеруна) бумаги. Мама Пьера хочет, чтобы он был похоронен у себя на земле. Но дочка и бывшая супруга все-таки настаивают на том, чтобы он был погребён здесь, в России", - заявила представитель Калачевой.
Певец Пьер Нарцисс - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
11:22Шоубиз
Прощание с Пьером Нарциссом перенесли на среду
 
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