https://ria.ru/20220625/nartsiss-1798069056.html
Бывшая супруга певца Пьера Нарцисса хочет, чтобы его похоронили в Москве
Бывшая супруга певца Пьера Нарцисса хочет, чтобы его похоронили в Москве - РИА Новости, 25.06.2022
Бывшая супруга певца Пьера Нарцисса хочет, чтобы его похоронили в Москве
Валерия Калачева, бывшая супруга Пьера Нарцисса, будет настаивать на том, чтобы певца похоронили в Москве, хотя его родственники ранее выразили желание провести РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T12:27
2022-06-25T12:27
2022-06-25T12:27
камерун
общество
пьер нарцисс
россия
москва
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Валерия Калачева, бывшая супруга Пьера Нарцисса, будет настаивать на том, чтобы певца похоронили в Москве, хотя его родственники ранее выразили желание провести похороны на их родине в Камеруне, сообщила журналистам в субботу представитель Калачевой.Российский певец камерунского происхождения Нарцисс скончался на 46-м году жизни. Как сообщила в субботу РИА Новости его экс-супруга, прощание с артистом, которое должно было пройти 25 июня, переносится на среду."Валерия не может сейчас подъехать. Она делает в посольстве (Камеруна) бумаги. Мама Пьера хочет, чтобы он был похоронен у себя на земле. Но дочка и бывшая супруга все-таки настаивают на том, чтобы он был погребён здесь, в России", - заявила представитель Калачевой.
https://ria.ru/20220625/proschanie-1798061683.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камерун, общество, пьер нарцисс, россия, москва
Бывшая супруга певца Пьера Нарцисса хочет, чтобы его похоронили в Москве
Бывшая супруга певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева хочет, чтобы его похоронили в Москве