https://ria.ru/20220625/napadenie-1798064524.html
Двух жителей Чечни приговорили к 15 годам колонии за нападение в 1999 году
Двух жителей Чечни приговорили к 15 годам колонии за нападение в 1999 году - РИА Новости, 25.06.2022
Двух жителей Чечни приговорили к 15 годам колонии за нападение в 1999 году
Южный окружной военный суд приговорил двух жителей Чечни к 15 годам колонии каждого за нападение на военнослужащих в 1999 году, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T11:48
2022-06-25T11:48
2022-06-25T11:48
происшествия
ростов-на-дону
чеченская республика (чечня)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил двух жителей Чечни к 15 годам колонии каждого за нападение на военнослужащих в 1999 году, сообщил журналистам представитель суда.По его данным, в октябре 1999 года на окраине Шелковского района Чечени Асланбек Идалов, Саламбек Идалов и другие члены банды напали на военнослужащих войсковой части. При этом подсудимые лично стреляли в военнослужащих из автоматов. Всего в результате нападения ранены были 34 человека.Уголовное дело было возбуждено по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". В суде Идаловы виновными себя не признали."В соответствии с приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима на срок Асланбеку Идалову - 15 лет, Саламбеку Идалову - 15 лет", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.
https://ria.ru/20220526/rosgvardeytsy-1790898462.html
ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, чеченская республика (чечня)
Двух жителей Чечни приговорили к 15 годам колонии за нападение в 1999 году
Суд в Ростове-на-Дону дал двум жителям Чечни по 15 лет за нападение на военных в 1999 году
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил двух жителей Чечни к 15 годам колонии каждого за нападение на военнослужащих в 1999 году, сообщил журналистам представитель суда.
По его данным, в октябре 1999 года на окраине Шелковского района
Чечени Асланбек Идалов, Саламбек Идалов и другие члены банды напали на военнослужащих войсковой части. При этом подсудимые лично стреляли в военнослужащих из автоматов. Всего в результате нападения ранены были 34 человека.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". В суде Идаловы виновными себя не признали.
"В соответствии с приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима на срок Асланбеку Идалову - 15 лет, Саламбеку Идалову - 15 лет", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.