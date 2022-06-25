https://ria.ru/20220625/napadenie-1798064524.html

Двух жителей Чечни приговорили к 15 годам колонии за нападение в 1999 году

Двух жителей Чечни приговорили к 15 годам колонии за нападение в 1999 году - РИА Новости, 25.06.2022

Двух жителей Чечни приговорили к 15 годам колонии за нападение в 1999 году

Южный окружной военный суд приговорил двух жителей Чечни к 15 годам колонии каждого за нападение на военнослужащих в 1999 году, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T11:48

2022-06-25T11:48

2022-06-25T11:48

происшествия

ростов-на-дону

чеченская республика (чечня)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил двух жителей Чечни к 15 годам колонии каждого за нападение на военнослужащих в 1999 году, сообщил журналистам представитель суда.По его данным, в октябре 1999 года на окраине Шелковского района Чечени Асланбек Идалов, Саламбек Идалов и другие члены банды напали на военнослужащих войсковой части. При этом подсудимые лично стреляли в военнослужащих из автоматов. Всего в результате нападения ранены были 34 человека.Уголовное дело было возбуждено по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". В суде Идаловы виновными себя не признали."В соответствии с приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима на срок Асланбеку Идалову - 15 лет, Саламбеку Идалову - 15 лет", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.

https://ria.ru/20220526/rosgvardeytsy-1790898462.html

ростов-на-дону

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ростов-на-дону, чеченская республика (чечня)