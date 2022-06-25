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"Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы: как современные художники видят Россию - РИА Новости, 25.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220625/muzei-1797910886.html
"Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы: как современные художники видят Россию
"Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы: как современные художники видят Россию - РИА Новости, 25.06.2022
"Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы: как современные художники видят Россию
Музей Москвы и галерея "Триумф" исследуют окружающий мир на выставке "Мыслящий ландшафт". Через инсталляции, живопись, видео-арт, масштабные архитектурные... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T08:00
2022-06-25T08:10
николай полисский
евгений асс
кировская область
музей москвы
что посмотреть
галерея "триумф"
музеи
культура
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Музей Москвы и галерея "Триумф" исследуют окружающий мир на выставке "Мыслящий ландшафт". Через инсталляции, живопись, видео-арт, масштабные архитектурные работы более двадцати художников размышляют об оформлении пространства. О том, какое произведение заставит испугаться и почему проект громко звучит, — в материале РИА Новости.Пейзаж и просторУже на входе понятно, что выставка — про пространство и простор во всех смыслах: большие, гигантские, миниатюрные и неожиданно громкие экспонаты. Среди них — полотна 2010-х, звуковые инсталляции, видео и произведения, созданные специально для проекта.Художники показывают, как в пейзаже и ландшафте зашифрованы исторические, культурные и социальные процессы. Эксперт рассматривает "Мыслящий ландшафт" в определенном смысле как заменитель биеннале "по строю мысли".Заборы, дороги, жилые массивыВ центре внимания художников — как обыденные для жителей мегаполисов вещи, так и уникальные артефакты из провинции.В итоге, по мнению куратора, выставка получилась посвящением всему русскому пространству.В едином пространстве соседствуют внушительные деревянные капители Николая Полисского из проекта "Русская античность" (они выполнены из орешника на металлической основе), "Наблюдательная вышка" Юрия Аввакумова (на нее можно подниматься и изучать экспозицию с высоты).Рядом — громкие звуковые инсталляции, деревянные "Цветы в вазе" Игоря Шелковского или полотна изо льна "Дом Мельникова" Марии Арендт.Символы ностальгии прослеживаются в творчестве Антона Ольшванга. Он путешествовал по старым деревням и снял поэтичное видео: крынку изо льда помещают на колышек в заброшенном селе, и она постепенно тает. Прошлое и настоящееМолодые мастера рассматривают позднюю советскую эпоху, перестройку, 1990-е, пытаясь быть беспристрастными.Путешествуют по стране, чтобы проникнуться атмосферой прошлого, делают репортажи из провинции о сооружениях социалистического периода.Пример другого исследования — работа "Без названия" Василия Кононова-Гредина, который с 17 лет ездил по русским деревням и изучал архитектуру, старинные предметы быта и искусства, особенности фольклора и диалектов.В экспозиции — фрагменты рам от иконостаса из заброшенного села Кировской области.Произведение стало одним из центральных: монументальное, масштабное, пройти мимо невозможно. Оно — о сохранении духовного пространства, ценностей, идентичности и памяти места.Некоторые работы сделаны специально для выставки. Например, фасад дома в технике "блуждающих стен" под названием "Архитектура" Евгения Асса. Это его посвящение и оммаж творчеству Александра Константинова. Одна из самых впечатляющих работ, созданная для проекта, — надувная скульптура Ивана Горшкова "Автопортрет".Фигура, символизирующая голову человека, — собирательный образ сказочных персонажей. Можно найти фольклорные сюжеты, темы противостояния добра и зла.Многочастная инсталляция Антона Ольшванга собрана из отлитых из серебра растений и теневых портретов ночных деревьев, застывших на свитках советской баритовой бумаги. Тоже можно долго разглядывать.Получилась выставка-размышление: посетитель изучает экспозицию, включается в контекст и вступает в диалог с произведениями."Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы до 21 августа.
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Анна Нехаева
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николай полисский, евгений асс, кировская область, музей москвы, что посмотреть , галерея "триумф", музеи, куда сходить
08:00 25.06.2022 (обновлено: 08:10 25.06.2022)
 

"Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы: как современные художники видят Россию

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЭкспонаты выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы
Экспонаты выставки Мыслящий ландшафт в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Музей Москвы и галерея "Триумф" исследуют окружающий мир на выставке "Мыслящий ландшафт". Через инсталляции, живопись, видео-арт, масштабные архитектурные работы более двадцати художников размышляют об оформлении пространства. О том, какое произведение заставит испугаться и почему проект громко звучит, — в материале РИА Новости.

Пейзаж и простор

Уже на входе понятно, что выставка — про пространство и простор во всех смыслах: большие, гигантские, миниатюрные и неожиданно громкие экспонаты. Среди них — полотна 2010-х, звуковые инсталляции, видео и произведения, созданные специально для проекта.

"Мы хотели применить монументальный подход, показать крупные объекты, — объясняет куратор Юлия Аксенова. — Чтобы человек "переживал" пространство: не просто смотрел на него, а оказывался внутри, сочувствовал на психоэмоциональном уровне".

Художники показывают, как в пейзаже и ландшафте зашифрованы исторические, культурные и социальные процессы.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЭкспонаты выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы
Экспонаты выставки Мыслящий ландшафт в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Экспонаты выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

"Выставка получилась необычайно русской, местами пронзительной, — рассказывает совладелец галереи "Триумф" Дмитрий Ханкин. — В нашей жизни пространство довлеет над нами. Так было всегда. Это история бытования большого народа на огромной территории. Наше пространство — огромное, о нем надо рассуждать большими, серийными работами".

Эксперт рассматривает "Мыслящий ландшафт" в определенном смысле как заменитель биеннале "по строю мысли".
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетитель рассматривает экспонаты выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы
Посетитель рассматривает экспонаты выставки Мыслящий ландшафт в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Посетитель рассматривает экспонаты выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

"В городе должны быть три-четыре контрастирующие друг с другом большие выставки, — уверен Ханкин. — Флагманские проекты могут спорить между собой, представлять разные полюса и мнения художников. Но все это объединяет основная черта — масштаб. Большие выставки большого города".

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЭкспонаты выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы
Экспонаты выставки Мыслящий ландшафт в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Экспонаты выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

Заборы, дороги, жилые массивы

В центре внимания художников — как обыденные для жителей мегаполисов вещи, так и уникальные артефакты из провинции.
В итоге, по мнению куратора, выставка получилась посвящением всему русскому пространству.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКартина художника Ольги Давыдовой "Северные лабиринты"
Картина художника Ольги Давыдовой Северные лабиринты - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Картина художника Ольги Давыдовой "Северные лабиринты"

"Она романтична, в ней превалирует некий поэтический контекст, — отмечает Аксенова. — Звучит трогательно и чувственно. Мне кажется, важно дать художникам ощутить себя частью сообщества, где возможно такое объединяющее высказывание".

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗал с экспонатами выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы
Зал с экспонатами выставки Мыслящий ландшафт в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Зал с экспонатами выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы
В едином пространстве соседствуют внушительные деревянные капители Николая Полисского из проекта "Русская античность" (они выполнены из орешника на металлической основе), "Наблюдательная вышка" Юрия Аввакумова (на нее можно подниматься и изучать экспозицию с высоты).
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Зал с экспонатами выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы. Групповая выставка объединяет работы художников, скульпторов и архитекторов разных поколений

Зал с экспонатами выставки Мыслящий ландшафт в Музее Москвы
1 из 2

Зал с экспонатами выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы. Групповая выставка объединяет работы художников, скульпторов и архитекторов разных поколений

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Экспонат выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

Экспонат выставки Мыслящий ландшафт в Музее Москвы
2 из 2

Экспонат выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
1 из 2

Зал с экспонатами выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы. Групповая выставка объединяет работы художников, скульпторов и архитекторов разных поколений

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
2 из 2

Экспонат выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Рядом — громкие звуковые инсталляции, деревянные "Цветы в вазе" Игоря Шелковского или полотна изо льна "Дом Мельникова" Марии Арендт.
Символы ностальгии прослеживаются в творчестве Антона Ольшванга. Он путешествовал по старым деревням и снял поэтичное видео: крынку изо льда помещают на колышек в заброшенном селе, и она постепенно тает.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Экспонаты выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

Экспонаты выставки Мыслящий ландшафт в Музее Москвы
1 из 3

Экспонаты выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Зал с экспонатами выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

Зал с экспонатами выставки Мыслящий ландшафт в Музее Москвы
2 из 3

Зал с экспонатами выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

На выставке "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

Экспонаты выставки Мыслящий ландшафт в Музее Москвы
3 из 3

На выставке "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
1 из 3

Экспонаты выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
2 из 3

Зал с экспонатами выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
3 из 3

На выставке "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк

Прошлое и настоящее

Молодые мастера рассматривают позднюю советскую эпоху, перестройку, 1990-е, пытаясь быть беспристрастными.
Путешествуют по стране, чтобы проникнуться атмосферой прошлого, делают репортажи из провинции о сооружениях социалистического периода.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЭкспонат выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы
Экспонат выставки Мыслящий ландшафт в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Экспонат выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

"Сейчас они выглядят фактически как Парфенон: мощные, непонятно к какому времени относящиеся, — говорит куратор. — В них прослеживаются модернистские, архаические мотивы. Это попытка прочитать знаковые образы в ином ракурсе с помощью намеренного выстраивания дистанции".

Пример другого исследования — работа "Без названия" Василия Кононова-Гредина, который с 17 лет ездил по русским деревням и изучал архитектуру, старинные предметы быта и искусства, особенности фольклора и диалектов.
В экспозиции — фрагменты рам от иконостаса из заброшенного села Кировской области.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Экспонаты выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

Экспонаты выставки Мыслящий ландшафт в Музее Москвы
1 из 2

Экспонаты выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

На выставке "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

Экспонаты выставки Мыслящий ландшафт в Музее Москвы
2 из 2

На выставке "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
1 из 2

Экспонаты выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
2 из 2

На выставке "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Произведение стало одним из центральных: монументальное, масштабное, пройти мимо невозможно. Оно — о сохранении духовного пространства, ценностей, идентичности и памяти места.
Некоторые работы сделаны специально для выставки. Например, фасад дома в технике "блуждающих стен" под названием "Архитектура" Евгения Асса. Это его посвящение и оммаж творчеству Александра Константинова.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Экспонат выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

Экспонат выставки Мыслящий ландшафт в Музее Москвы
1 из 2

Экспонат выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Детали экспоната выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

Детали экспоната выставки Мыслящий ландшафт в Музее Москвы
2 из 2

Детали экспоната выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
1 из 2

Экспонат выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
2 из 2

Детали экспоната выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Одна из самых впечатляющих работ, созданная для проекта, — надувная скульптура Ивана Горшкова "Автопортрет".
Фигура, символизирующая голову человека, — собирательный образ сказочных персонажей. Можно найти фольклорные сюжеты, темы противостояния добра и зла.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Экспонат выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

Экспонат выставки Мыслящий ландшафт в Музее Москвы
1 из 3

Экспонат выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Экспонаты выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

Экспонаты выставки Мыслящий ландшафт в Музее Москвы
2 из 3

Экспонаты выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов

Экспонаты выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы. В центре: работа "Женская фигура" скульптора Игоря Шелковского

Работа Женская фигура скульптора Игоря Шелковского на выставке Мыслящий ландшафт в Музее Москвы
3 из 3

Экспонаты выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы. В центре: работа "Женская фигура" скульптора Игоря Шелковского

© РИА Новости / Антон Денисов
1 из 3

Экспонат выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
2 из 3

Экспонаты выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
3 из 3

Экспонаты выставки "Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы. В центре: работа "Женская фигура" скульптора Игоря Шелковского

© РИА Новости / Антон Денисов
Многочастная инсталляция Антона Ольшванга собрана из отлитых из серебра растений и теневых портретов ночных деревьев, застывших на свитках советской баритовой бумаги. Тоже можно долго разглядывать.
Получилась выставка-размышление: посетитель изучает экспозицию, включается в контекст и вступает в диалог с произведениями.
"Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы до 21 августа.
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