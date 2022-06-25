https://ria.ru/20220625/muzei-1797910886.html

"Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы: как современные художники видят Россию

"Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы: как современные художники видят Россию - РИА Новости, 25.06.2022

"Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы: как современные художники видят Россию

Музей Москвы и галерея "Триумф" исследуют окружающий мир на выставке "Мыслящий ландшафт". Через инсталляции, живопись, видео-арт, масштабные архитектурные... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T08:00

2022-06-25T08:00

2022-06-25T08:10

николай полисский

евгений асс

кировская область

музей москвы

что посмотреть

галерея "триумф"

музеи

культура

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Музей Москвы и галерея "Триумф" исследуют окружающий мир на выставке "Мыслящий ландшафт". Через инсталляции, живопись, видео-арт, масштабные архитектурные работы более двадцати художников размышляют об оформлении пространства. О том, какое произведение заставит испугаться и почему проект громко звучит, — в материале РИА Новости.Пейзаж и просторУже на входе понятно, что выставка — про пространство и простор во всех смыслах: большие, гигантские, миниатюрные и неожиданно громкие экспонаты. Среди них — полотна 2010-х, звуковые инсталляции, видео и произведения, созданные специально для проекта.Художники показывают, как в пейзаже и ландшафте зашифрованы исторические, культурные и социальные процессы. Эксперт рассматривает "Мыслящий ландшафт" в определенном смысле как заменитель биеннале "по строю мысли".Заборы, дороги, жилые массивыВ центре внимания художников — как обыденные для жителей мегаполисов вещи, так и уникальные артефакты из провинции.В итоге, по мнению куратора, выставка получилась посвящением всему русскому пространству.В едином пространстве соседствуют внушительные деревянные капители Николая Полисского из проекта "Русская античность" (они выполнены из орешника на металлической основе), "Наблюдательная вышка" Юрия Аввакумова (на нее можно подниматься и изучать экспозицию с высоты).Рядом — громкие звуковые инсталляции, деревянные "Цветы в вазе" Игоря Шелковского или полотна изо льна "Дом Мельникова" Марии Арендт.Символы ностальгии прослеживаются в творчестве Антона Ольшванга. Он путешествовал по старым деревням и снял поэтичное видео: крынку изо льда помещают на колышек в заброшенном селе, и она постепенно тает. Прошлое и настоящееМолодые мастера рассматривают позднюю советскую эпоху, перестройку, 1990-е, пытаясь быть беспристрастными.Путешествуют по стране, чтобы проникнуться атмосферой прошлого, делают репортажи из провинции о сооружениях социалистического периода.Пример другого исследования — работа "Без названия" Василия Кононова-Гредина, который с 17 лет ездил по русским деревням и изучал архитектуру, старинные предметы быта и искусства, особенности фольклора и диалектов.В экспозиции — фрагменты рам от иконостаса из заброшенного села Кировской области.Произведение стало одним из центральных: монументальное, масштабное, пройти мимо невозможно. Оно — о сохранении духовного пространства, ценностей, идентичности и памяти места.Некоторые работы сделаны специально для выставки. Например, фасад дома в технике "блуждающих стен" под названием "Архитектура" Евгения Асса. Это его посвящение и оммаж творчеству Александра Константинова. Одна из самых впечатляющих работ, созданная для проекта, — надувная скульптура Ивана Горшкова "Автопортрет".Фигура, символизирующая голову человека, — собирательный образ сказочных персонажей. Можно найти фольклорные сюжеты, темы противостояния добра и зла.Многочастная инсталляция Антона Ольшванга собрана из отлитых из серебра растений и теневых портретов ночных деревьев, застывших на свитках советской баритовой бумаги. Тоже можно долго разглядывать.Получилась выставка-размышление: посетитель изучает экспозицию, включается в контекст и вступает в диалог с произведениями."Мыслящий ландшафт" в Музее Москвы до 21 августа.

https://ria.ru/20220609/muzey-1794001029.html

кировская область

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

николай полисский, евгений асс, кировская область, музей москвы, что посмотреть , галерея "триумф", музеи, куда сходить