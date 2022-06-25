Рейтинг@Mail.ru
Специалисты промоют московские дороги с шампунем - РИА Новости, 25.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220625/moskva-1798074654.html
Специалисты промоют московские дороги с шампунем
Специалисты промоют московские дороги с шампунем - РИА Новости, 25.06.2022
Специалисты промоют московские дороги с шампунем
Специалисты промоют московские дороги с шампунем в субботу, это поможет удалить грязь, которая не смывается обычно водой, сообщил заммэра по вопросам ЖХК и... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T13:12
2022-06-25T13:12
общество
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738082298_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_386f126f8b0c5256af9899a620d34986.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Специалисты промоют московские дороги с шампунем в субботу, это поможет удалить грязь, которая не смывается обычно водой, сообщил заммэра по вопросам ЖХК и благоустройства Петр Бирюков."В 13.00 приступим к промывке дорог с шампунем. Специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия – дороги, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что промывка с шампунем помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. После будет проведена обычная мойка водой.Уточняется, что моющее средство совершенно безопасно: оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.
https://realty.ria.ru/20220625/blagoustroystvo-1798045898.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738082298_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_7cc4b71de0881e88cd5a630e14b9fec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы
13:12 25.06.2022
 
Специалисты промоют московские дороги с шампунем

Заммэра Москвы Бирюков: специалисты промоют дороги с шампунем

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПолив проезжей части дороги в Москве
Полив проезжей части дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Полив проезжей части дороги в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Специалисты промоют московские дороги с шампунем в субботу, это поможет удалить грязь, которая не смывается обычно водой, сообщил заммэра по вопросам ЖХК и благоустройства Петр Бирюков.
"В 13.00 приступим к промывке дорог с шампунем. Специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия – дороги, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что промывка с шампунем помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. После будет проведена обычная мойка водой.
Уточняется, что моющее средство совершенно безопасно: оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.
Поезд Московского центрального диаметра - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
09:06
В Москве начались работы по благоустройству возле станции МЦД-4 "Внуково"
 
ОбществоГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала