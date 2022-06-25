https://ria.ru/20220625/moskva-1798074654.html
Специалисты промоют московские дороги с шампунем
Специалисты промоют московские дороги с шампунем - РИА Новости, 25.06.2022
Специалисты промоют московские дороги с шампунем
Специалисты промоют московские дороги с шампунем в субботу, это поможет удалить грязь, которая не смывается обычно водой, сообщил заммэра по вопросам ЖХК и... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T13:12
2022-06-25T13:12
2022-06-25T13:12
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Специалисты промоют московские дороги с шампунем в субботу, это поможет удалить грязь, которая не смывается обычно водой, сообщил заммэра по вопросам ЖХК и благоустройства Петр Бирюков."В 13.00 приступим к промывке дорог с шампунем. Специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия – дороги, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что промывка с шампунем помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. После будет проведена обычная мойка водой.Уточняется, что моющее средство совершенно безопасно: оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.
https://realty.ria.ru/20220625/blagoustroystvo-1798045898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы
Специалисты промоют московские дороги с шампунем
Заммэра Москвы Бирюков: специалисты промоют дороги с шампунем
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Специалисты промоют московские дороги с шампунем в субботу, это поможет удалить грязь, которая не смывается обычно водой, сообщил
заммэра по вопросам ЖХК и благоустройства Петр Бирюков.
"В 13.00 приступим к промывке дорог с шампунем. Специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия – дороги, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что промывка с шампунем помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. После будет проведена обычная мойка водой.
Уточняется, что моющее средство совершенно безопасно: оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.