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США, Британия, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили общий механизм - РИА Новости, 25.06.2022
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США, Британия, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили общий механизм
США, Британия, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили общий механизм - РИА Новости, 25.06.2022
США, Британия, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили общий механизм
США, Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили механизм по тихоокеанскому партнерству Partners in the Blue Pacific (PBP), говорится в их... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T06:55
2022-06-25T06:55
в мире
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великобритания
япония
австралия
новая зеландия
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США, Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили механизм по тихоокеанскому партнерству Partners in the Blue Pacific (PBP), говорится в их совместном заявлении, которое опубликовал Белый дом."Сегодня наши пять стран запустили всеобъемлющий неофициальный механизм для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов - Partners in the Blue Pacific (PBP)", - сообщается в заявлении.Отмечается, что это партнерство направлено, в частности, на поддержку тихоокеанского регионализма и расширение сотрудничества между странами Тихоокеанского региона и остальным миром.
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в мире, сша, великобритания, япония, австралия, новая зеландия
06:55 25.06.2022
 
США, Британия, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили общий механизм

США, Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили механизм партнерства PBP

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США, Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили механизм по тихоокеанскому партнерству Partners in the Blue Pacific (PBP), говорится в их совместном заявлении, которое опубликовал Белый дом.
"Сегодня наши пять стран запустили всеобъемлющий неофициальный механизм для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов - Partners in the Blue Pacific (PBP)", - сообщается в заявлении.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 21:57
США и союзники договорились о партнерстве в сфере полезных ископаемых
Отмечается, что это партнерство направлено, в частности, на поддержку тихоокеанского регионализма и расширение сотрудничества между странами Тихоокеанского региона и остальным миром.
 
В миреСШАВеликобританияЯпонияАвстралияНовая Зеландия
 
 
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