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США, Британия, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили общий механизм
США, Британия, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили общий механизм - РИА Новости, 25.06.2022
США, Британия, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили общий механизм
США, Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили механизм по тихоокеанскому партнерству Partners in the Blue Pacific (PBP), говорится в их... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T06:55
2022-06-25T06:55
2022-06-25T06:55
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США, Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили механизм по тихоокеанскому партнерству Partners in the Blue Pacific (PBP), говорится в их совместном заявлении, которое опубликовал Белый дом."Сегодня наши пять стран запустили всеобъемлющий неофициальный механизм для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов - Partners in the Blue Pacific (PBP)", - сообщается в заявлении.Отмечается, что это партнерство направлено, в частности, на поддержку тихоокеанского регионализма и расширение сотрудничества между странами Тихоокеанского региона и остальным миром.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, великобритания, япония, австралия, новая зеландия
США, Британия, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили общий механизм
США, Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили механизм партнерства PBP