https://ria.ru/20220625/mekhanizm-1798036848.html

США, Британия, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили общий механизм

США, Британия, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили общий механизм - РИА Новости, 25.06.2022

США, Британия, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили общий механизм

США, Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили механизм по тихоокеанскому партнерству Partners in the Blue Pacific (PBP), говорится в их... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T06:55

2022-06-25T06:55

2022-06-25T06:55

в мире

сша

великобритания

япония

австралия

новая зеландия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg

ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. США, Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия запустили механизм по тихоокеанскому партнерству Partners in the Blue Pacific (PBP), говорится в их совместном заявлении, которое опубликовал Белый дом."Сегодня наши пять стран запустили всеобъемлющий неофициальный механизм для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов - Partners in the Blue Pacific (PBP)", - сообщается в заявлении.Отмечается, что это партнерство направлено, в частности, на поддержку тихоокеанского регионализма и расширение сотрудничества между странами Тихоокеанского региона и остальным миром.

https://ria.ru/20220614/ssha-1795322363.html

сша

великобритания

япония

австралия

новая зеландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, великобритания, япония, австралия, новая зеландия